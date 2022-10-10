Укр

Беременная София Стужук пробила очередное дно, нелепо "объяснив" бомбежку Украины

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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София Стужук высказалась против украинцев Новость обновлена 10 октября 2022, 16:38
София Стужук высказалась против украинцев

Скандальная блогерша заявила постом, что это якобы ответ за то, что украинцы радовались подрыву Крымского моста

Пока Украина кое-как приходит в себя после утреннего массированного ракетного обстрела россией 10 октября, украинские звезды продолжают рассказывать всему миру о зверствах российских оккупантов. А вот предательница София Стужук нашла нелепое объяснение сегодняшним взрывам в Киеве.

Девушка опубликовала скриншот сторис и ссылку на блогера, который "поясняет", почему россия начала массированно атаковать Украину ракетами. Стужук пидерживается мнения о том, что это якобы из-за того, что украинцы радовались подрыву Крымского моста в оккупированном Крыму.

"Повторяю еще раз — куда внимание, туда энергия. Что хотели, то и получаете. Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям у других. Значит, вы точно не за мир", — процитировала Стужук блогеров-киевлян Евгения Бирюка и Елену Борисюк.

Напомним, что София Стужук не раз попадала в скандалы, общественность бурно обсуждала ее роды в бассейне, пластические операции и причисление себя к "русским". После 24 февраля София Стужук выехала в Латвию к бойфренду Антону. О нападении россиян на территорию Украины долго молчала, в своем профиле о войне практически не упоминает и прямо не называет россию виновной в нападении.

Позже поклонники Инста-звезды начали подозревать о беременности блогерши. Окончательно стало ясно, что София Стужук ждет ребенка, когда блогерка "засветила" в соцсети снимок с УЗИ.

Теги:
#Украина #Взрывы #Крымский мост #Ракетные удары #София Стужук