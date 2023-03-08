Студенти слухали гімн ПВК "Вагнера" в Острозькій академії: їх засікли

Інші студенти академії розбираються у скандалі

В Острозькій академії студентів застали на прослуховуванні гімну ПВК "Вагнера", від якої ЗСУ вже не перший місяць обороняють Бахмут і наносять "вагнерівцям" жахливі втрати. Музику почули з вікна гуртожитку.

Про це повідомив острожанин Володимир Чорноус у себе в соцмережах. За його словами, ввечері він із другом сидів на лавці біля одного з гуртожитків академії, коли з вікна "полилась" після про ПВК "Вагнера":

"Сидимо ми на лавці на дворі і чуємо, як з вікна 10 гуртожитку на всю валить гімн ЧВК "Вагнер", під яку танцює та бухає біосміття", — йдеться у дописі, який поширили місцеві Telegram-канали, зокрема "Рівненський крендель".

В Академії відреагували на інцидент. Ситуацією займається місцеве студентське об’єднання "Братство спудеїв". Там кажуть, що до цього випадку причетний студент економічного факультету.

"Дорогі студенти, багато хто з вас знає, що вийшла дуже неприємна ситуація, у якій фігурує студент економічного факультету. Ми поінформовані щодо цього та приносимо щирі вибачення тим, кому це принесло незручності", — йдеться у повідомленні.

Студентське об’єднання пообіцяло надати деталі будуть згодом. За їхніми словами, непокараним цей інцидент не залишиться.

Нагадаємо, що нещодавно стався скандал з рекламою бренда Louis Vuitton, який використав кольори французького прапора та літеру V. А скандальний комік Андрій Щегель вибачався за те, що назвав Україну "цирком з дебілами".