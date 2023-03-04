Після скандалу з вагнерівцем блогерка Раміна написала заяву про звільнення (фото)

31-річна Раміна Есхакзай прийняла кардинальне рішення щодо свого YouTube-каналу

Відома українська блогерка Раміна Есхакзай, яка оскандалилася з інтерв’ю з полоненим бійцем ПВК "Вагнер", заявила фолловерам, що закриває власний авторський проєкт на YouTube під назвою "Ходят слухи" ("Ходять чутки").

Дівчина запостила в Інстаграмі фото, на якому зображено написану Раміною заяву про звільнення з посади автора та ведучої каналу за власним бажанням. Заява датується 4 березня.

"У всіх є свій початок і кінець. Я вдячна глядачам за перегляди, коментарі та підписки. Зараз на каналі 1,3 мільйона людей, які майже 4 роки були зі мною". – заявила блогерка.

У новому інтерв’ю зі своїм нареченим Євгеном Проніним Раміна розповіла, що вона й надалі вестиме канал, але тільки під іншою назвою — RAMINA.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український блогер та комік Андрій Щегель втік від мобілізації з України до Туреччини. Хлопець вважає, що він має "право на ох**не життя", тоді як молоді хлопці гинуть за свою країну.