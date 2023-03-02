"Видно цілу купу комплексів": інтерв’ю Єфросиніної з Лаченом захейтили в мережі

Ведуча назвала себе найкращим інтерв’юером, однак у мережі засумнівалися

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, сестра якої живе в росії, стала об’єктом критики користувачів мережі.

На днях на своєму YouTube-каналі 43-річна зірка випустила відео з інтерв’ю, гостем якого став молодий український блогер Ігор Лаченков. 23-хлопець із Дніпра має власний україномовний Телеграф-канал "Лачен пише", де висвітлюється війна росії проти нашої країни, кількість підписників якого налічується понад 1 мільйон.

У той час як самого Ігоря дуже розхвалили та назвали представником свідомої української молоді, Єфросиніну захейтили: її питання до молодої людини назвали нецікавими; дорікали Маші в тому, що вона запросила на розмову Лаченкова тільки для збільшення кількості своїх фоловерів, адже до цього про хлопця ведуча нічого не знала, тому вирішила скористатись популярністю Ігоря.

Також телеведучу назвали слабким інтерв’юером, хоча сама Єфросиніна вважає навпаки. У недавньому інтерв’ю, де вже ставили запитання Маші, вона назвала себе найкращим інтерв’юером в Україні.

Раніше ми розповідали, що Машу Єфросиніну в росії визнали терористкою та оголосили у розшук. Це сталося наприкінці січня цього року. Зірка на такий "рівень зізнання" відреагувала з гумором.