Машу Єфросиніну в росії визнали терористкою та оголосили у розшук

Журналістка поки що ніяк не відреагувала на скандал

Українську телеведучу, громадського діяча, журналістку та блогера Марію Єфросиніна, яка з перших днів повномасштабного вторгнення засуджує дії росії, внесли до реєстру терористів Росфінмоніторингу.

Інформацію про це було опубліковано на офіційному сайті відомства. Ім’я Єфросиніної знаходиться в реєстрі осіб, причетних до екстремістської діяльності та тероризму.

Водночас до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ росії було занесено картку Маші Єфросиніної з її фотографією. Зазначається, що українська телеведуча перебуває у розшуку за статтею КК росії, яка з якихось причин не була зазначена у відомстві.

Тим часом українська телеведуча, яка виявилася неугодною країні-агресорові, поки що ніяк не прокоментувала "новий статус" на своїх сторінках у соціальних мережах, який їй вигадала рф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2022 року Маша Єфросиніна разом з українською співачкою Ольгою Поляковою потрапили у мовний скандал після виходу чергового випуску шоу "Дорослі дівчатка". Дівчата протягом усієї програми розмовляли російською мовою, що своєю чергою викликало шквал критики та засудження у соціальних мережах.