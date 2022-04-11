"Заслуговують не лише на прокльони": Єфросиніна розповіла, чому ненавидіти росіян це нормально

Телеведуча розповіла про причини ненависті "простих росіян" до українців

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, чому росіяни всіх поколінь бажають смерті українцям.

42-річна зірка дала коментар Славі Дьоміну, який запитав телеведучу, чи правильно ненавидіти та проклинати жителів рф за їхню позицію щодо війни в Україні.

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"Так. Тому що росіяни просякнуті природною рефлексією на українця як на другосортне, нікчемне, холуйське і щось нелюдське. Просочені з голови до п’ят як мінімум уже три, а то й чотири покоління, від прабабки до онука. Все, що відбувається і зробила з ними пропаганда — це та сама хімічна зброя, яку вони розпорошували упродовж 30 років, і якою нас лякають чимось. Вони говорять рівно про себе, інакше іншого пояснення, чому нація в 140 млн не вийшла на вулиці, нічого не сказала в мережах, а тільки зригнула 20 ротами "міру мір", "нет войне"... Інакше цю всю х**ню я пояснити не можу", — висловилася Єфросиніна.

Крім того, телеведуча звернула увагу на негативну реакцію росіян щодо мирних переговорів рф з Україною, говорячи, що "вони готові їсти своїх дітей, якщо почнеться голод, але аби всіх українців винищити".

"Вони заслуговують не тільки на ненависть і прокльони. Вони заслуговують на перепрошивку мозку протягом ще 50 років і, бажано, примусовим способом", — резюмувала телеведуча.

Нагадаємо, що ще до початку війни Маша Єфросиніна пояснилась перед шанувальниками за використання російської мови як у соціальних мережах, так і у повсякденному спілкуванні. На що вона попросила у своїх підписників не забирати у неї "рідну російську мову".