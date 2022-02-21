Маша Єфросиніна попросила не забирати у неї "рідну російську мову" і висловилася про наступ на Київ

У телеведучої поцікавилися, чому вона не використовує українську мову

Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка проводила скандальний Національний відбір на "Євробачення-2022", відповіла шанувальникам з приводу використання російської мови як у соціальних мережах, так і в повсякденному спілкуванні.

У сторіс-Інстаграм Єфросиніна заявила, що російська мова — її рідна. Зазначимо, що майбутня зірка народилася у Криму, і, за її словами, до приїзду до Києва української мови вона не знала взагалі.

"Мене на ньому виростили і виховали… Сьогодні я не порушую мовний закон у медіа, і відточую свою українську з викладачем. Але я не забираю у вас вашу рідну мову, і прошу не забороняти мені мою!", — відповіла своїм підписникам телеведуча.

Крім того, Єфросиніна висловилася щодо можливого наступу російських та білоруських військ на Київ. У День Героїв Небесної Сотні вона побувала на Майдані Незалежності та розповіла фоловерам, що вона робитиме у разі вторгнення Росії в Україну.

Як стверджує телеведуча, вона не вірить, що це може статися, або "не відчуває", тому що вона завжди вірить у краще. Проте їй страшно читати новини та страшно за людей на Донбасі.

"Ми з Тимуром (Тимур Хромаєв — бізнесмен, чоловік Маші Єфросиніної) вирішили, що поки що немає прямої загрози життю нашим дітям, ми тут. Ні я, ні ви, ніколи ні з чим подібним не стикалися. Заявляти щось складно, та й сенс? В іншому все відомо лише вищим силам", — зазначила ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна описала себе людиною, що "дратує глядачок національних каналів". Телеведуча поскаржилася, що багато каналів не хочуть брати її у свої шоу через українок, які не люблять бачити перед собою гарну та "багату бабу з підвішеним язиком".