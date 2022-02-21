Маша Ефросинина попросила не забирать у нее "родной русский язык" и высказалась о наступлении на Киев

У телеведущей поинтересовались, почему она не использует украинский язык

Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая проводила скандальный Национальный отбор на "Евровидение-2022", объяснилась перед поклонниками за использования русского языка как в социальных сетях, так и в повседневном общении.

В сторис-Инстаграм Ефросинина заявила, что русский язык — ее родной. Отметим, что будущая звезда родилась в Крыму, и, по ее словам, до приезда в Киев украинский язык она не знала вообще.

"Меня на нем вырастили и воспитали… Сегодня я не нарушаю языковой закон в медиа, и оттачиваю свой украинский с преподавателем. Но я не забираю у вас ваш родной язык, и прошу не запрещать мне мой!", — ответила своим подписчикам телеведущая.

Кроме того, Ефросинина высказалась насчет вероятного наступления российских и белорусских войск на Киев. В День Героев Небесной Сотни она побывала на Майдане Незалежности и рассказала фолловерам, что она будет делать в случае вторжения России в Украину.

Как утверждает телеведущая, она не верит в подобный исход, или "не чувствует", так как она всегда верит в лучшее. Однако ей страшно читать новости и страшно за людей на Донбассе.

"Мы с Тимуром (Тимур Хромаев — бизнесмен, муж Маши Ефросининой) решили, что пока нет прямой угрозы жизни нашим детям, мы здесь. Ни я, ни вы, никогда ни с чем подобным не сталкивались. Заявлять что-то сложно, да и смысл? В остальном все известно только высшим силам", — отметила ведущая.

Ранее Маша Ефросинина описала себя человеком, "раздражающим зрительниц национальных каналов". Телеведущая пожаловалась, что многие каналы не хотят брать ее в свои шоу из-за украинок, не любящих видеть перед собой красивую и "богатую бабу с подвешенным языком".