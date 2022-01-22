Укр

"С х*ра ли ты успешная": Маша Ефросинина рассказала, что ее не берут в проекты из-за зрительниц

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Телеведущая призналась, что ее не любят ровесницы Новость обновлена 22 января 2022, 17:00
Телеведущая призналась, что ее не любят ровесницы

Ведущая описала себя человеком, "раздражающим зрительниц национальных каналов"

Украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина, которой юмористка Елена Кравец рассказала о своем кожном заболевании, призналась, что из-за некоторых украинских зрительниц она теряет возможность принимать участие в интересных проектах на телевидении.

В свежем выпуске FEDORIV VLOG на YouTube 42-летняя телеведущая призналась, что словами аналитиков телеканалов, она "человек, раздражающий зрительниц некоторых национальных каналов".

"Не любят наши женщины 40+ смотреть на женщину 40+ выглядящую и говорящую как твоя покорная слуга. Она их что? Бесит. С х*ра ли ты успешная, красивая, богатая баба с подвешенным языком и с хорошей дикцией. С х*ра ли ты такая нам показываешься по телевизору", — сказала Ефросинина.

Из-за такой неприятной характеристики, признается телеведущая, ей часто отказывают в возможности быть ведущей в некоторых проектах. По словам Ефросининой, в такой ситуации она может только сесть и "поплакать в уголочке".

Что интересно, отмечает ведущая, такая же зрительница, которую она бесит, приходит к ней на YouTube-канал. Это она видит по статистике своего шоу, которое продолжает вести с певицей Олей Поляковой "Взрослые девочки". Кстати, в одном из выпусков проекта исполнительница хита "Суперблондинка" назвала свою коллегу Наталью Могилевской "с*чкой".

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#Маша Ефросинина
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