"С х*ра ли ты успешная": Маша Ефросинина рассказала, что ее не берут в проекты из-за зрительниц

Ведущая описала себя человеком, "раздражающим зрительниц национальных каналов"

Украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина, которой юмористка Елена Кравец рассказала о своем кожном заболевании, призналась, что из-за некоторых украинских зрительниц она теряет возможность принимать участие в интересных проектах на телевидении.

В свежем выпуске FEDORIV VLOG на YouTube 42-летняя телеведущая призналась, что словами аналитиков телеканалов, она "человек, раздражающий зрительниц некоторых национальных каналов".

"Не любят наши женщины 40+ смотреть на женщину 40+ выглядящую и говорящую как твоя покорная слуга. Она их что? Бесит. С х*ра ли ты успешная, красивая, богатая баба с подвешенным языком и с хорошей дикцией. С х*ра ли ты такая нам показываешься по телевизору", — сказала Ефросинина.

Из-за такой неприятной характеристики, признается телеведущая, ей часто отказывают в возможности быть ведущей в некоторых проектах. По словам Ефросининой, в такой ситуации она может только сесть и "поплакать в уголочке".

Что интересно, отмечает ведущая, такая же зрительница, которую она бесит, приходит к ней на YouTube-канал. Это она видит по статистике своего шоу, которое продолжает вести с певицей Олей Поляковой "Взрослые девочки". Кстати, в одном из выпусков проекта исполнительница хита "Суперблондинка" назвала свою коллегу Наталью Могилевской "с*чкой".