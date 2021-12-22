Укр

Елена Кравец впервые рассказала о болезни, с которой борется уже три года

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Артистка три года борется с кожным заболеванием Новость обновлена 22 декабря 2021, 12:47
Артистка три года борется с кожным заболеванием

44-летняя актриса призналась, что долго не соглашалась на интервью как раз из-за болезни. 

Звезда студии "Квартал 95", украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, которая ранее рассказала о своих отношениях с семьей Зеленских после вступления Владимира Александровича на пост президента, впервые заговорила о своем серьезном заболевании. 

Комикесса стала гостьей программы Маши Ефросининой "Экзамен", и впервые за все время призналась, что уже третий год она продолжает бороться с кожным заболеванием — крапивницей. 

"Три года назад ниоткуда, непонятно почему, неведомо как, по какой причине" — рассказывает о первом проявлении болезни Кравец. 

Елена сейчас уже понимает, что причиной крапивницы стало сильное эмоциональное потрясение, а тогда она не знала почему у нее начали появляться красные пятна на коже. Пообщавшись с врачом, которая уверила актрису, что крапивница пройдет через пару недель, Кравец "не парилась" по этому поводу. Однако крапивница не прошла, и не проходит уже третий год. 

"Вот уже третий год она со мной. Это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку", — рассказывает Елена. 

Перед записью программы, актриса обещала Маше Ефросининой, что расскажет все о своей болезни, но по пути на съемку, Кравец поняла, что еще не готова говорить откровенно на эту тему. Елена лишь отметила, что она находится в процессе исцеления. Она "окружила" свою болезнь со всех сторон, и надеется, что вскоре ей удастся победит крапивницу. И только тогда, "когда страница будет перевернута", Кравец пообещала все подробно рассказать.

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Кравец поразила своих фанов кардинальным изменением имиджа. Актриса обрезала свои волосы, чем очень удивила сеть.

Теги:
#Квартал-95 #Маша Ефросинина #95 квартал #Елена Кравец
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