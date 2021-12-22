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"Остался для меня Вовой": Елена Кравец рассказала, какие у нее сейчас отношения с Зеленским

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кравец рассказала, почему больше не пишет Зеленскому Новость обновлена 22 декабря 2021, 10:45
Кравец рассказала, почему больше не пишет Зеленскому

Елена Кравец призналась, что следит за Зеленским как президентом, хотя и не любит политику.

Звезда студии "Квартал 95", украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, которая ранее поразила кардинальным изменением имиджа, давняя подруга, коллега и кума президента Украины Владимира Зеленского. Более того, она является крестной матерью первой леди — Елены Зеленской, однако после вступления Владимира Александровича на пост главы государства их семьи стали намного реже общаться. 

Об этом в интервью Маше Ефросининой, в рамках ее шоу "Экзамен" на ютубе, рассказала сама Елена Кравец, которая стала гостьей нового выпуска. 

"Семья Зеленских для меня — это друзья, с которыми я очень редко вижусь" — отметила Кравец, добавляя, что встречи прекратились с 2019 года, когда Зеленский стал президентом. 

Актриса признается, что у них з Зеленскими и до этого не было "традиционных" кумовских отношений, однако они часто виделись на концертах, на гастролях, на репетициях. Сейчас же Елена не хочет беспокоить Владимира Александровича, ведь понимает насколько ему тяжело. Она знает, что он ответит ей на любое сообщения, но лишний раз запрещает себе ему писать. 

Кравец не любит политику и старается от нее отгораживаться, но за Зеленским она следит. Она признается, что ей важно видеть, как он выглядит и как меняется. После их последней встречи, Кравец отметила, что несмотря на то, что он стал толстокожее, он не утратил "что-то природное и человечное". 

Напомним, что Елена Кравец принимала участие в пародийном шоу "Липсинк баттл". Она "зажгла" на сцене в образе американской певицы Тины Тернер и одержала победу, соревнуясь с телеведущей Машей Ефросининой.

Теги:
#Маша Ефросинина #Владимир Зеленский #Елена Кравец
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