Рус

Олена Кравець вперше розповіла про хворобу, з якою бореться вже три роки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1207
Артистка три роки бореться зі шкірним захворюванням Новина оновлена 22 грудня 2021, 13:26
Артистка три роки бореться зі шкірним захворюванням

44-річна актриса зізналася, що довго не погоджувалася на інтерв’ю саме через хворобу.

Зірка студії "Квартал 95", українська актриса та телеведуча Олена Кравець, яка раніше розповіла про свої стосунки із сім’єю Зеленських після вступу Володимира Олександровича на посаду президента, вперше заговорила про своє серйозне захворювання.

Комікесса стала гостею програми Маші Єфросініної "Іспит", і вперше зізналася, що вже третій рік вона продовжує боротися зі шкірним захворюванням — кропив’янкою.

"Три роки тому нізвідки, незрозуміло чому, невідомо як" — розповідає про перший прояв хвороби Кравець.

Олена зараз уже розуміє, що причиною кропив’янки стало сильне емоційне потрясіння, а тоді вона не знала, чому в неї почали зʼявлятися червоні плями на шкірі. Поспілкувавшись із лікарем, яка запевнила акторку, що кропив’янка пройде через пару тижнів, Кравець "не парилась" з цього приводу. Проте кропив’янка не пройшла і не минає вже третій рік.

"Ось уже третій рік вона зі мною. Це мій життєвий контекст. Ми з нею за ручку", — розповідає Олена.

Перед записом програми, актриса обіцяла Маші Єфросініній, що розповість усе про свою хворобу, але на шляху на зйомки, Кравець зрозуміла, що ще не готова говорити відверто на цю тему. Олена лише зазначила, що вона перебуває у процесі лікування. Вона "оточила" свою хворобу з усіх боків, і сподівається, що незабаром їй вдасться перемогти кропив’янку. І лише тоді, "коли сторінку буде перегорнуто", Кравець пообіцяла все докладно розповісти.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Кравець вразила своїх фанів кардинальною зміною іміджу. Актриса обрізала своє волосся, чим дуже здивувала мережу.

Теги:
#Квартал-95 #Маша Єфросиніна #95 квартал #Олена Кравець
Жорстоке вбивство двох безхатьків
Дніпро
Вбили заради забави: з’явилися подробиці загибелі безпритульних у Дніпрі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жорстоке вбивство двох безхатьків
Вбили заради забави: з’явилися подробиці загибелі безпритульних у Дніпрі
Дата публікації
Категорія
Лідери ОПЗЖ Віктор Медведчук, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін
Тінь Банкової та вплив Росії: хто хоче розділити ОПЗЖ перед виборами до Ради
Дата публікації
Категорія
Загиблий йшов рейками
Не реагував на сигнал: у Києві поїзд збив людину (фото 18+)
Дата публікації
Категорія
Чоловіка тримали зв’язаним по руках та ногах
Колишня дружина викрала іноземця та утримувала його у підвалі: подробиці НП у Києві (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
2022 року в Україні намічаються п’ять етапів підвищення пенсій
Мінімалка понад 2000 гривень та 12 підвищеннь: що очікує українських пенсіонерів у 2022 року