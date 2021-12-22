Олена Кравець вперше розповіла про хворобу, з якою бореться вже три роки

44-річна актриса зізналася, що довго не погоджувалася на інтерв’ю саме через хворобу.

Зірка студії "Квартал 95", українська актриса та телеведуча Олена Кравець, яка раніше розповіла про свої стосунки із сім’єю Зеленських після вступу Володимира Олександровича на посаду президента, вперше заговорила про своє серйозне захворювання.

Комікесса стала гостею програми Маші Єфросініної "Іспит", і вперше зізналася, що вже третій рік вона продовжує боротися зі шкірним захворюванням — кропив’янкою.

"Три роки тому нізвідки, незрозуміло чому, невідомо як" — розповідає про перший прояв хвороби Кравець.

Олена зараз уже розуміє, що причиною кропив’янки стало сильне емоційне потрясіння, а тоді вона не знала, чому в неї почали зʼявлятися червоні плями на шкірі. Поспілкувавшись із лікарем, яка запевнила акторку, що кропив’янка пройде через пару тижнів, Кравець "не парилась" з цього приводу. Проте кропив’янка не пройшла і не минає вже третій рік.

"Ось уже третій рік вона зі мною. Це мій життєвий контекст. Ми з нею за ручку", — розповідає Олена.

Перед записом програми, актриса обіцяла Маші Єфросініній, що розповість усе про свою хворобу, але на шляху на зйомки, Кравець зрозуміла, що ще не готова говорити відверто на цю тему. Олена лише зазначила, що вона перебуває у процесі лікування. Вона "оточила" свою хворобу з усіх боків, і сподівається, що незабаром їй вдасться перемогти кропив’янку. І лише тоді, "коли сторінку буде перегорнуто", Кравець пообіцяла все докладно розповісти.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Кравець вразила своїх фанів кардинальною зміною іміджу. Актриса обрізала своє волосся, чим дуже здивувала мережу.