"Залишився для мене Вовою": Олена Кравець розповіла, які у неї зараз стосунки із Зеленським

Олена Кравець зізналася, що стежить за Зеленським як президентом, хоч і не любить політику.

Зірка студії "Квартал 95", українська актриса та телеведуча Олена Кравець, яка раніше вразила кардинальною зміною іміджу, давня подруга, колега та кума президента України Володимира Зеленського. Щобільше, вона є хрещеною матір’ю першої леді — Олени Зеленської, проте після вступу Володимира Олександровича на посаду глави держави їхні сім’ї стали набагато рідше спілкуватися.

Про це в інтерв’ю Маші Єфросініній, у рамках її шоу "Іспит" на ютубі, розповіла сама Олена Кравець, яка стала гостею нового випуску.

"Сім’я Зеленських для мене — це друзі, з якими я дуже рідко бачуся", — зазначила Кравець, додаючи, що зустрічі припинилися з 2019 року, коли Зеленський став президентом.

Актриса зізнається, що у них із Зеленськими й до цього не було "традиційних" кумівських відносин, проте вони часто бачилися на концертах, на гастролях, на репетиціях. Нині ж Олена не хоче турбувати Володимира Олександровича, адже розуміє, наскільки йому важко. Вона знає, що він відповість їй на будь-які повідомлення, але кожного разу забороняє собі йому писати.

Кравець не любить політику і намагається від неї відгороджуватись, але за Зеленським вона стежить. Вона зізнається, що їй важливо бачити, як він виглядає і як змінюється. Після їхньої останньої зустрічі, Кравець зазначила, що попри те, що він став товстошкірим, він не втратив "щось природне та людяне".

Нагадаємо, що Олена Кравець брала участь у пародійному шоу "Ліпсінк баттл". Вона "запалила" на сцені в образі американської співачки Тіни Тернер і здобула перемогу, змагаючись із телеведучою Машею Єфросініною.