"З х*ра ти успішна": Маша Єфросиніна розповіла, що її не беруть у проєкти через глядачок

Ведуча описала себе людиною, що "дратує глядачок національних каналів"

Українська телеведуча та актриса Маша Єфросиніна, якій гумористка Олена Кравець розповіла про своє шкірне захворювання, зізналася, що через деяких українських глядачок вона втрачає можливість брати участь у цікавих проєктах на телебаченні.

У свіжому випуску FEDORIV VLOG на YouTube 42-річна телеведуча зізналася, що словами аналітиків телеканалів, вона "людина, яка дратує глядачок деяких національних каналів".

"Не люблять наші жінки 40+ дивитися на жінку 40+, яка виглядає і говорить як твоя покірна слуга. Вона їх що? Бісить. З х*ра ти успішна, красива, багата баба з підвішеним язиком і хорошою дикцією. З х*ра ти така нам показуєшся по телевізору", — сказала Єфросиніна.

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Через таку неприємну характеристику, зізнається телеведуча, їй часто відмовляють у можливості бути ведучою в деяких проєктах. За словами Єфросініної, у такій ситуації вона може лише сісти та "поплакати в куточку".

Що цікаво, зазначає ведуча, така ж глядачка, яку вона дратує, приходить до неї на YouTube-канал. Це вона бачить за статистикою свого шоу, яке продовжує вести зі співачкою Олею Поляковою "Дорослі дівчатка". До речі, в одному з випусків проєкту виконавиця хіта "Суперблондинка" назвала свою колегу Наталю Могилевську "с*чкою".