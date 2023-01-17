Єфросиніна привітала Полякову з днем народження смішним фото

Усі звикли бачити зірку щедро нафарбованою, з шикарною зачіскою і в стильних нарядах, а тут — більш "натуральне" фото

У відомої української співачки Олі Полякової, яка нещодавно зізналася, як свого часу відправила матюкливе послання зрадниці Ані Лорак, сьогодні день народження. 17 січня "королеві ночі" виповнилося 44 роки.

Зірку вирішила публічно привітати її колега по шоу "Дорослі дівчата" Маша Єфросініна. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала смішне фото Полякової, почавши текст привітання подруги зі слів: "Мала! Ну сильно багато несеться по мережі твоїх красивезних фото сьогодні".

Далі телеведуча пояснює своїм підписникам, що зробила цю світлину, коли вони з іменинницею сиділи у холоді на вулиці після двох днів зйомок. Каже, співачка тоді навіть не буркнула, щоб її не фотографували у такому вигляді.

"Але для мене ти рідна та найкрасивіша на цьому фото — ти сиділа після двох днів наших зйомок на вулиці, укутавшись у всі ковдри світу, змерзла та втомлена, у своїх роздумах, що робити далі… Я зловила цей момент, а ти просто підняла не мене свої красиві очі і навіть не буркнула, щоб я тебе таку не знімала) Пам’ятаю, я подумала: "ну, ніхто ж не знає її такою", — пише Єфросініна під кумедним фото Олі Полякової.

Зауважимо, що Ольга Полякова — не тільки співачка, а й актриса, блогерка і телеведуча. Переможниця другого сезону "Народної Зірки", учасниця 4-го сезону "Танців з зірками", ведуча розважального шоу "Зоряні яйця", тренерка "Ліги сміху" (2016–2019 роки) та зірковий детектив телешоу "Маска". Багаторазова лауреатка і номінантка музичних премій Музична платформа, YUNA, M1 Music Awards. А ще — "Одна зі 100 найвпливовіших жінок України" 2020 за версією журналу "Фокус".

Нагадаємо, нещодавно Єфросініна та Полякова "наїхали" на співачку Злату Огневич. Під час одного з випусків шоу "Дорослі дівчата" ведучі почали ображати її пісні й розповідати, що та хайпувала на мовному скандалі за їхньої участі.