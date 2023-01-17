Ефросинина поздравила Полякову с днем рождения смешным фото

Все привыкли видеть звезду щедро накрашенной, с шикарной прической и в стильных нарядах, а здесь – более "натуральное" фото

У известной украинской певицы Оли Поляковой, которая недавно призналась, как в свое время отправила матерное послание предательнице Ани Лорак, сегодня день рождения. 17 января "королеве ночи" исполнилось 44 года.

Звезду решила публично поздравить ее коллега по шоу "Взрослые девочки" Маша Ефросинина. На своей странице в Instagram она опубликовала смешное фото Поляковой, начав текст поздравления подруги со слов: "Малая! Ну сильно много несется по сети твоих красивейших фото сегодня".

Далее телеведущая объясняет своим подписчикам, что сделала эту фотографию, когда они с именинницей сидели в холоде на улице после двух дней съемок. Говорит, певица тогда даже не буркнула, чтобы ее не фотографировали в таком виде.

"Но для меня ты родная и самая красивая на этом фото – ты сидела после двух дней наших съемок на улице, укутавшись во все одеяла мира, замерзла и устала, в своих раздумьях, что делать дальше… Я поймала этот момент, а ты просто подняла не меня свои красивые глаза и даже не буркнула, чтобы я тебя такую не снимала) Помню, я подумала: "ну, никто же не знает ее такой", — пишет Ефросинина под забавным фото Оли Поляковой.

Заметим, что Ольга Полякова — не только певица, но и актриса, блогер и телеведущая. Победительница второго сезона "Народной Звезды", участница 4-го сезона "Танцев со звездами", ведущая развлекательного шоу "Звездные яйца", тренер "Лиги смеха" (2016-2019 годы) и звездный детектив телешоу "Маска". Многократный лауреат и номинант музыкальных премий Музыкальная платформа, YUNA, M1 Music Awards. А еще — "Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины" 2020 по версии журнала "Фокус".

Напомним, недавно Ефросинина и Полякова "наехали" на певицу Злату Огневич. Во время одного из выпусков шоу "Взрослые девушки" ведущие начали оскорблять ее песни и рассказывать, что та хайповала на языковом скандале с их участием.