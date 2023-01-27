Машу Ефросинину в россии признали террористкой и объявили в розыск (обновлено)

Журналистка пока никак не отреагировала на скандал

Украинскую телеведущую, общественного деятеля, журналистку, и блогера Марию Ефросинину, которая с первых дней полномасштабного вторжения осуждает действия россии, внесли в реестр террористов Росфинмониторинга.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства. Имя Ефросининой находится в реестре лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

Вместе с тем в базу розыска Министерства внутренних дел россии была занесена карточка Маши Ефросининой с ее фотографией. Отмечается, что украинская телеведущая находится в розыске по статье УК рф, которая по каким-то причинам не была указана в ведомстве.

Тем временем украинская телеведущая, оказавшаяся неугодной стране-агрессору, прокомментировала "новый статус", который придумала ей рф, на своей странице в Instagram.

"Друзья, все новости вижу. Спасибо за поздравления — их больше, чем в день рождения", — отметила в сторис Ефросинина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2022 года Маша Ефросинина вместе с украинской певицей Ольгой Поляковой попали в языковой скандал после выхода очередного выпуска шоу "Взрослые девочки". Девушки на протяжении всей программы беседовали на русском языке, что в свою очередь вызвало шквал критики и осуждения в социальных сетях.