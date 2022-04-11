"Заслуживают не только проклятий": Ефросинина рассказала, почему ненавидеть россиян это нормально

Телеведущая рассказала о причинах ненависти "простых россиян" к украинцам

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, почему россияне всех поколений желают смерти украинцам.

42-летняя звезда дала комментарий Славе Демину, который спросил телеведущую, правильно ли ненавидеть и проклинать жителей рф за их позицию по поводу войны в Украине.

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"Да. Потому что россияне пропитаны естественной рефлексией на украинца как на второсортное, ничтожное, холуйское и нечто нелюдское. Пропитаны с головы до пят как минимум уже три, а то и четыре поколения, от прабабки до внучка. Все, что происходит и сделала с ними пропаганда — это то самое химическое оружие, которое они распыляли в течение 30 лет, и которым нас пугают чем-то. Они говорят ровно про себя, иначе другого объяснения, почему нация в 140 млн не вышла на улицы, ничего не сказала в сетях, а только срыгнула 20 ртами "миру мир", "нет войне"… Иначе эту всю х**ню я объяснить не могу", — высказалась Ефросинина.

Кроме того, телеведущая обратила внимание на негативную реакцию россиян по поводу мирных переговоров рф с Украиной, говоря, что "они готовы есть собственных детей, если начнется голод, но лишь бы всех украинцев истребить".

"Они заслуживают не только ненависти и проклятий. Они заслуживают перепрошивки мозга на протяжении еще 50 лет и, желательно, принудительным способом", — резюмировала телеведущая.

Напомним, что еще до начала войны Маша Ефросинина объяснилась перед поклонниками за использования русского языка как в социальных сетях, так и в повседневном общении. На что она попросила у своих подписчиков не забирать у нее "родной русский язык".