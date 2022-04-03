Стереть Украину с лица земли, а затем и Польшу: что "простые россияне" говорят о войне

Никакого сострадания от "братьев" ждать не стоит — они полностью подвержены путинской пропаганде

В россии все больше людей поддерживают агрессивную политику кровавого диктатора владимира путина насчет Украины. Некоторые уверены, что наше государство стоит стереть с лица земли, прихватив заодно и Польшу, а другие предлагают взять нас "под свое крылышко". Однако осуждения войны от них не услышишь — они либо обозлены, либо "аполитичны".

Реакцию россиян, которой они поделились с российскими журналистами, покажет "Телеграф".

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Сразу подчеркнем, что людей, которые бы осудили зверства российской армии, происходящие на территории Украины, в выпуске не оказалось. Максимум, на который можно рассчитывать, это несколько людей, высказавших желание, чтобы и россияне, и украинцы "жили хорошо".

Зато многие другие поделились весьма "занятными" идеями. Так, к примеру, одна из опрашиваемых женщин считает, что россия должна победить в войне, при этом говоря, что хочет, дабы украинцы жили спокойнее, а российская ребята вернулись домой живыми.

Еще одна россиянка стала "звездой сети" и объектом ненависти многих украинцев из-за своих имперских взглядов на Украину.

"Украина станет вторичным государством, которое не будет ни в чем принимать участия, — заявила она. — А мы будем забирать эту землю себе. Это так и было раньше, все возвращается к своим истокам".

Также россияне называют украинцев "нацистской падалью" и призывают "вальнуть" нас, не спрашивая.

"Не добили во Вторую мировую войну, добьем сейчас", — утверждает один из респондентов, тем самым подтверждая многие свидетельства переживших ту войну о зверствах именно российских солдат.

Также некоторые предлагают "снести Украину с лица земли", ведь она якобы "не нужна". После этого предлагают "до кучи" снести и Польшу — видимо, имперские аппетиты в рф имеет не только владимир путин.

Таким образом получается, что вопрос касаемо того, виноваты ли простые россияне в полномасштабном вторжении рф в Украину, является уже по большей части риторическим. На это влияет не только подобные "срезы" общественного мнения, но и тот факт, что за мародерством, убийствами и насилием украинских граждан стоит не один путин, а и сотни-тысячи солдат его армии.

По мнению отечественного журналиста Артема Дихтяренко, даже молчаливое наблюдение за происходящим кошмаром делает россиян соучастниками каждого военного преступления. Просто потому, что они готовы закрыть глаза и забыть о случившемся геноциде украинцев, лишь бы им жилось относительно спокойно.