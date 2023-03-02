"Потап каже нісенітниці": популярний комік засудив репера за "відпочинок у Барселоні" у розпал війни (відео)

Після питання про Потапа Андрій Лузан не зміг стримати смішок

Учасник "Ліги сміху", продюсер і співзасновник гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан заявив про розчарування поведінкою українського репера Потапа (справжнє ім’я Олексій Потапенко) після російського вторгнення. Той на початку війни разом із дружиною Настею Каменським перебував в Іспанії.

Свою думку про співака комік висловив в інтерв’ю Славі Дьоміну на його каналі на YouTube. Хоча ще до знайомства з Потапом Лузан захоплювався його продюсерським талантом.

За словами Лузана, він знає те, що насправді відбувалося в компанії Потапа. Тому на запитання інтерв’юера про репера гість розсміявся.

"Як Барса (Барселона. — Ред.)? Як відпочив? — запитав би у Потапа при зустрічі Лузан . — Я знаю багато інсайдів з приводу того, що відбувалося в MОZGI і як вони там пересувалися. І те, що він говорив в інтерв’ю., Я такий: "Ну, йомає, ну Льоша, ну що ти таке кажеш. Це ж нісенітниця якась".

Комік додав, що негативно ставиться до всіх "втікачів" — зірок-чоловіків, які в розпал повномасштабної війни були за кордоном. До слова, чекав він на більшу медійну допомогу Україні й від іншого популярного виконавця Олега Винника.

Нагадаємо, Потап та Настя Каменських незадовго до російського вторгнення відлетіли на відпочинок до Іспанії. За кордоном зіркова пара залишалася до вересня минулого року. Співачка повернулася до України першою та заявила про проблеми зі здоров’ям чоловіка, які виникли на тлі стресу. Пізніше приїхав і репер, який влучив у скандал із заявою на вступ до лав тероборони. Насправді артист став резервістом добровольчого формування територіального суспільства (ДФТО), а не бійцем ТРО ЗСУ.