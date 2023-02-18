Новий кліп "заслуженого артиста" Потапа викликав хвилю обурення: у мережі слів не підбирають

Колишній "народний улюбленець" має лише два шляхи, щоб уникнути хейту шанувальників

Популярний репер Потап завжди тонко "відчуває тренд" і знає, коли треба привітати дівчат зі святом, а коли розповісти їм сувору правду про нелегке воєнне життя.

На жаль, ву деяких випадках уміння правильно підбирати рими під популярну тематику призводить Олексія до несподіваних результатів.

Саме так сталося з останнім "творінням" Потапа під назвою "Волонтер". У ньому, здавалося б, є всі необхідні компоненти хіта – від мелодії, яка легко запам’ятовується, в стилі "бум-ца-ца" до простих і популярних слів. На жаль, при спробі зрозуміти зміст пісні, багато українців приходять у тихий жах: як можна поєднувати в одне ціле "де була" (як у народних піснях про доньку, що гуляла незрозуміло з ким до ранку) та "волонтерила" – зовсім з іншої. опери".

Першим своє обурення висловили люди, пов’язані із волонтерським рухом.

Слідом за ними своє обурення висловили й інші українці.

"Це дно", "ватне чмо", "Mozgi без мізків", — ось тільки "найбільш необразливі" коментарі від користувачів.

Дійшло до того, що на сайті під кліпом почали видаляти коментарі.

В цій ситуації у колись народного улюбленця залишається, мабуть, лише два виходи: публічно вибачитися у скоєному, оскільки після його "відсидки" в Іспанії з початком війни другий прокол буде вже очевидним перебором. Або ж самому зайнятися волонтерством. І такий другий шлях, звичайно ж, буде кориснішим – як для самого Олексія Потапенка, так і для всього суспільства.