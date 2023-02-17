Потап присвятив потужний трек українським волонтерам: "Ми люди прості, і в цьому міць наша" (відео)
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Репер показав у кліпі волонтерів, які відбудовують Ірпінь
Український репер та музичний продюсер Потап (Олексій Потапенко) присвятив новий трек та кліп на нього "Волонтер". У ролику чоловік показав кадри з волонтерами, які відбудовують Ірпінь — місто, яке сильно постраждало від окупації росіян.
Відомо, що Потап приїжджав до Ірпеня у вересні минулого року. Тоді він виступив для команди волонтерів "Добробата", які розбирали завали та наводили лад на прибудинковій території постраждалого будинку трьох українських сімей, пише "ТСН". Також репер поспілкувався з місцевими жителями та виступив для них.
"Стільки неймовірних пісень написано для наших воїнів, їх мам та родин, але жодної для тих, хто допомагає створювати найдійни тил — наших волонтерів. Тому мені захотілось присвятити пісню їм, щоб було щось, що можна ввімкнути під час роботи та просто підняти собі настрій. Адже ці люди — одні з тих, хто щоденно допомагає ЗСУ боронити нашу державу", — написав Потап в Інстаграмі.
Заграйте бандури
Про батька Бандеру
Танцюйте волонтери
Танцюйте
А кулі дури
Повз нас пролітайте в ворожі гелікоптери
Ми назбирали мільйони для наших
Хоч ми й не мільйонери
Ми люди прості
І в цьому міць наша
Раніше "Телеграф" повідомляв, що відвідала зруйнований окупантами Ірпінь українська тенісистка Еліна Світоліна. Зірка спорту приїхала до міста із благодійною місією.