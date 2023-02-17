Потап посвятил мощный трек украинским волонтерам: "Ми люди прості, і в цьому міць наша" (видео)
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Рэпер показал в клипе волонтеров, которые отстраивают Ирпень
Украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап (Алексей Потапенко) посвятил новый трек и клип на него "Волонтер". В ролике мужчина показал кадры с волонтерами, которые отстраивают Ирпень — город, который сильно пострадал от оккупации россиян.
Известно, что Потап приезжал в Ирпень в сентябре прошлого года. Тогда он выступил для команды волонтеров "Добробата", которые разбирали завалы и наводили порядок на придомовой территории пострадавшего дома трех украинских семей, пишет "ТСН". Также рэпер пообщался с местными жителями и выступил для них.
"Столько невероятных песен написано для наших воинов, их мам и семей, но ни одной для тех, кто помогает создавать надежный тыл — наших волонтеров. Поэтому мне захотелось посвятить им песню, чтобы было что-то, что можно включить во время работы и просто поднять себе настроение. Ведь эти люди одни из тех, кто ежедневно помогает ВСУ защищать наше государство", — написал Потап в Инстаграме.
Заграйте бандури
Про батька Бандеру
Танцюйте волонтери
Танцюйте
А кулі дури
Повз нас пролітайте в ворожі гелікоптери
Ми назбирали мільйони для наших
Хоч ми й не мільйонери
Ми люди прості
І в цьому міць наша
Ранее "Телеграф" сообщал, что посетила разрушенный оккупантами Ирпень украинская теннисистка Элина Свитолина. Звезда спорта приехала в город с благотворительной миссией.