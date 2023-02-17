Потап посвятил мощный трек украинским волонтерам: "Ми люди прості, і в цьому міць наша" (видео)

Рэпер показал в клипе волонтеров, которые отстраивают Ирпень

Украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап (Алексей Потапенко) посвятил новый трек и клип на него "Волонтер". В ролике мужчина показал кадры с волонтерами, которые отстраивают Ирпень — город, который сильно пострадал от оккупации россиян.

Известно, что Потап приезжал в Ирпень в сентябре прошлого года. Тогда он выступил для команды волонтеров "Добробата", которые разбирали завалы и наводили порядок на придомовой территории пострадавшего дома трех украинских семей, пишет "ТСН". Также рэпер пообщался с местными жителями и выступил для них.

"Столько невероятных песен написано для наших воинов, их мам и семей, но ни одной для тех, кто помогает создавать надежный тыл — наших волонтеров. Поэтому мне захотелось посвятить им песню, чтобы было что-то, что можно включить во время работы и просто поднять себе настроение. Ведь эти люди одни из тех, кто ежедневно помогает ВСУ защищать наше государство", — написал Потап в Инстаграме.

Заграйте бандури Про батька Бандеру Танцюйте волонтери Танцюйте А кулі дури Повз нас пролітайте в ворожі гелікоптери Ми назбирали мільйони для наших Хоч ми й не мільйонери Ми люди прості І в цьому міць наша

Ранее "Телеграф" сообщал, что посетила разрушенный оккупантами Ирпень украинская теннисистка Элина Свитолина. Звезда спорта приехала в город с благотворительной миссией.