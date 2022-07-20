"Спасите наш дом": как жители Ирпеня пытаются восстановить разрушенный в войну дом и почему все сложно

В Ирпене жители начали самостоятельно ремонтировать поврежденный из-за обстрелов дом и перекрыли крышу брезентом, но этих усилий мало и люди просят о помощи

Ирпень – зеленый и цветущий пригород столицы, город-спутник Киева. Город, ассоциировавшийся с хорошими новостройками, комфортной инфраструктурой, молодыми семьями, детьми и природой, сейчас вызывает совсем другие ощущения: война, оккупация, руины, боль и горе.

По официальным подсчетам, 16 тысяч жителей Ирпеня остались без жилья, тогда как повреждены дома еще 60 тысяч человек. За время полномасштабной войны здесь было полностью уничтожено 119 многоэтажных и 1483 частных жилых дома. Среди почти 10 тысяч поврежденных домов и шестиэтажный ЖК "Парковый" по ул. Севериновская, 105М. Очень пострадала крыша и разрушения увеличиваются от каждого дуновения ветра или сильных ливней: вода затекает вплоть до первого этажа. Жители дома — 84 семьи, снова мечтают жить у себя дома, планировать будущее и восстанавливать Украину. Здание еще можно спасти, но времени очень мало: если не отремонтировать крышу до холодов, этот дом станет объектом под снос.

О том, как жители уже сейчас пытаются спасти свой дом в Ирпене, поскольку пока он еще подлежит восстановлению, рассказала "Телеграфу" одна из его жительниц Мария Ильина. Она переехала сюда три года назад, родился сын. Вместе семья и встретила здесь роковой день 24 февраля. С маленьким Федором женщина убегала под обстрелами прямо из подвала. Истории жительницы Ирпеня и ее дома – в нашем материале.

"Мама, по нашему дому монстры стреляют яблоками"

Полномасштабное вторжение семья Марии встретила у себя в квартире. Решили оставаться в Ирпене, потому что надеялись: все скоро пройдет. Но начались ожесточенные бои, украинские бойцы оказывали сильное сопротивление российским захватчикам, а город буквально оказался на линии огня. 4 марта маме с сыном удалось выехать на эвакуационном поезде и перебраться за границу в безопасное место.

Прямо в день рождения Федора, 23 марта, семья получила болезненное известие: в их дом в Ирпене попали оккупанты. Информацию передали жители, которые остались на месте из-за состояния здоровья или ухода за больными родственниками.

"Нам сказали, что якобы дом разбомбили полностью. Впоследствии выяснилось, что здание стоит, но повреждено. Всего было пять прямых попаданий в крышу. В одной квартире нашли неразорвавшийся снаряд. Конструкция и стены есть, окон нет совсем, а в крыше большие дыры… Но хотя бы не горел. Потому что в соседний дом так же были попадания: загорелись припаркованные автомобили и огонь перекинулся на здание", — рассказала Мария.

Мать с сыном в подвале

Наша собеседница с большой теплотой рассказывает о своем жилом комплексе, где было все необходимое для комфортной и счастливой жизни как взрослых, так и детей. К слову, чуть ли не в каждой семье, проживавшей здесь, росли дети. Дом относительно новый (введен в эксплуатацию в 2014 году), во всех квартирах сделан хороший ремонт. Таких ЖК, говорит Мария, нет даже в Киеве. Отдельным шоком для женщины стал момент, когда впервые увидела фотографии поврежденного комплекса. Несколько снарядов попали в крышу, а один "прилет" пришелся по одной из квартир.

"Такой ужас был, когда увидели фото разрушенного дома… Чувствовала страшную боль. Там же все: фотографии, память, о вещах вообще молчу, только документы с собой забрали — прямо из подвала вылезали и бежали прочь. Слезы, отчаяние", – описывает свое состояние Мария.

Стоит отметить, что и самый младший житель семьи, 4-летний Федор знает, что произошло с его домом в Ирпене.

"Сын очень хочет домой. Говорит, что по нашему дому стреляют яблоками монстры. Каждый день рассказывает: "Мама, когда эти монстры уйдут, то мы приедем и уберем эти яблоки, все починим, там же игрушки и мои вещи скучают по мне", – рассказала мать.

Два месяца мальчик почти не разговаривал на фоне пережитых стрессов.

Не смотря на это детское видение событий, Федор уже столкнулся с последствиями того, что пришлось пережить из-за войны. Два месяца мальчик почти не разговаривал, хотя растет достаточно болтливым ребенком. К счастью, имела положительный результат своевременная помощь психолога.

"Друзья забрали нас прямо с границы и привезли к себе в Грузию. Федор боялся выходить на улицу, говорил, что это очень опасно. А когда приехали в квартиру, то первый вопрос: "А где здесь подвал, чтобы было где прятаться?" Как-то была сильная гроза, все тарахтело, и он среди ночи проснулся и говорит: "Мама, если этот дом разбомбят, то мы в другой поедем?" Такие фразы запечатлеваются на всю жизнь", — рассказала Мария.

Повреждения дома

Стекло повылетало

В дом были прямые попадания

Вместо крыши – брезент от КамАЗа

Как только Ирпень был освобожден от российских оккупантов, в город вернулись жители ЖК, которые эвакуировались неподалеку. Убирали завалы, мусор, стекло, обломки деревьев… С первых дней приобщился и частный ЖЭК, обслуживающий "Парковый". Были восстановлены свет и вода, а газа пока нет только в отдельных местах из-за поврежденных в результате обстрелов вентиляционных каналов.

"Наш ЖЭК (частная компания) один из первых начал все документально оформлять, быстро вызвали полицию, фиксировали видимые повреждения. И сейчас наш дом – едва ли не первый в Ирпене, где заменяют окна", — отметила Мария.

Замена окон

Картину, открывшуюся после освобождения города — трудно описать словами, говорит "Телеграфу" директор частной организации по управлению домом и придомовой территории (ООО "ПЖ Комфортний дім найкращий") Людмила Заика. Она добавляет, что в комплекс вкладывали и силы, и душу, и увиденные разрушения привели всех в ужас.

Довоенный вид ЖК "Парковый"

Жители очень любили свой комплекс

Дом обследовали представители городских властей, предоставив предварительный отчет. Согласно документу, техническое состояние здания отнесено к 3 категории: "техническое состояние конструкции не пригодно к нормальной эксплуатации". Это предыдущая категория перед той, что предусматривает снос здания.

Первое обследование дома Список повреждений в доме Вывод о состоянии здания

"Критическая ситуация по поводу того, что нужно ремонтировать крышу — и быстро. Но пройти те все мытарства, чтобы получить финансирование, не так просто. По словам специалистов, на сегодняшний день государство требует, если речь идет о капитальном ремонте крыши, проектно-сметную разработку этого объекта, экспертную оценку. По сути, это новое строительство, только не дома, а самой крыши. Такой вид работ займет много времени, потому что там нужно чинить и стропильную систему, и укрепления", — рассказала Заика.

Каждый раз, когда идет дождь, дом буквально заливает: вода льет по лестницам, квартирам, трубам и потолку… Как минимум косметический ремонт придется делать во всех квартирах. Чтобы хоть как-то помешать новым разрушениям, жители собрались и за свои средства наняли специалистов, которые сделали временное перекрытие крыши из брезента от КамАЗов. Конечно, этот вариант спасает только при незначительных осадках и не позволит пережить зиму.

Жители собрали средства хотя бы на временную защиту крыши

Как отмечает жительница Мария, необходима большая экспертиза по состоянию здания с привлечением геодезистов, инженеров, архитекторов и других специалистов, которая обойдется, по предварительным данным, в 250 тысяч гривен. Только с этой экспертизой, говорит она, можно понять степень повреждения здания, потому что сейчас оценены только видимые нарушения. Так, по предварительным подсчетам одной из компаний, на восстановление крыши может уйти около 12 млн грн, а еще около 3 млн грн нужно для ремонта внешнего вида дома, значительно пострадавшего от обстрелов. То есть вместе получается 15 млн грн.

Крыша очень пострадала

Вид в одной из квартир

"Что касается государственной помощи: если о восстановлении окон все прописано на законодательном уровне и выделяются средства, то по крышам и более существенным повреждениям пока нет понятной законодательной базы, процедуры выплат и тем более средств. Наш дом требует немедленного укрепления несущих стен, а как это можно реализовать, если пока не действуют никакие механизмы? Если это затянется на пару месяцев, то большая экспертиза за 250 тысяч грн покажет, что дом уже невозможно отреставрировать и надо сносить. Да, восстановление должно быть проведено за государственные средства, но потом. А у нас нет этого времени на ожидание, потому что потом мы просто останемся без дома", — объяснила женщина.

Жители понимают, что в сложившейся ситуации некорректно требовать от государства немедленных средств. Таких разрушенных домов, как в Ирпене, тысячи только в этом городе, не говоря о масштабе всей страны. Владельцы планируют собрать деньги хотя бы на экспертизу, составить все необходимые документы и смету и попытаться обратиться за помощью в международные фонды, например.

"Очень надеемся на спонсоров, инвесторов, которые будут помогать отстраивать дома. Хотелось бы, чтобы упростили или ускорили процедуру по поводу восстановления таких сложных домов, где есть повреждения или попадания в крышу. Война идет, никто незащищен, но жизнь продолжается. Если мы будем ожидать, что где-то что-то упадет, тогда нужно просто сложить руки и сидеть. А мы не та нация, которая будет так себя вести", — подытожила руководитель ЖЭКа Людмила.

Жители ЖК "Парковый" по адресу ул. Севериновская, 105М в Ирпене обращаются ко всем, кто может помочь спасти их дом. Внести свой посильный вклад можно по этим данным.

Реквизиты для помощи:

ОО "Громадська взаємодія"

08203, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Севериновская, 105М

08203, Kyyivsʹka obl., m. Irpin, vul. Severinivska, 105M

Реквизиты для оплаты в национальной валюте (UAH)

ЕГРПОУ 39540338

IBAN р/с UA653348510000000026007179369 АО ПУМБ

FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, 4 ANDRIIVSKA STR., KYIV, 04070

Для валютных переводов USD (доллар)

SWIFT Code FUIBUA2X

Account in the corresponnt bank (БАНК корреспондент):

JPMorgan Chase Bank, New York, USA

SWIFT Code of the corresponent bank CHASUS33

UA653348510000000026007179369

Bank of New York Mellon, New York, USASWIFT Code of the correspondent bank (Банк корреспондент) IRVTUS3N

UA653348510000000026007179369

Для получения SWIFT в EURO (евро)

Коммерцбанк AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT Code of the correspondent bank (Банк корреспондент)

COBADEFF

UA653348510000000026007179369

Raiffeisen Bank International AG, Vienna Austria

SWIFT Code of the corresponent bank (Банк корреспондент) RZBAATWW

UA653348510000000026007179369

Landesbank Baden-Wurttemberg, Stuttgart Germany

SWIFT Code of the corresponent bank (Банк корреспондент) SOLADEST

UA653348510000000026007179369

Назначение платежа: "Благотворительный взнос на восстановление дома"

Как Ирпень и Буча возвращаются к жизни после ужасных боев и страшной оккупации, ранее рассказывал "Телеграф" в эксклюзивном фоторепортаже. Город-спутник Киева до войны считался чуть ли не элитным городком.