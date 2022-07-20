"Врятуйте наш будинок": як мешканці Ірпеня намагаються відновити зруйнований у війну дім і чому все складно

В Ірпені жителі почали самотужки ремонтувати пошкоджений через обстріли будинок і перекрили дах брезентом, але цих зусиль замало і люди просять про допомогу

Ірпінь – зелене і квітуче передмістя столиці, місто-супутник Києва. Місто, яке асоціювалося з гарними новобудовами, комфортною інфраструктурою, молодими родинами, дітьми і природою, зараз викликає зовсім інші відчуття: війна, окупація, руїни, біль і горе.

За офіційними підрахунками, 16 тисяч мешканців Ірпеня залишилися без житла, тоді як пошкоджено оселі ще 60 тисяч людей. За час повномасштабної війни тут було повністю знищено 119 багатоповерхових і 1483 приватних житлових будинків. Серед майже 10 тисяч будинків, які зазнали пошкоджень, і шестиповерховий ЖК "Парковий" по вул. Северинівська, 105М. Дуже постраждав дах і руйнування збільшуються від кожного подиху вітру чи сильних злив: вода затікає аж до першого поверху. Мешканці будинку — 84 сім'ї, знову мріють жити у себе вдома, планувати майбутнє та відновлювати Україну. Будівлю ще можна врятувати, але часу обмаль: якщо не відремонтувати дах до холодів, цей будинок стане об’єктом під зніс.

Про те, як мешканці вже зараз намагаються врятувати свій будинок в Ірпені, бо поки він ще підлягає відновленню, розповіла "Телеграфу" одна з його жительок Марія Ільїна. Вона переїхала сюди три роки тому, народився син. Разом родина і зустріла тут роковий день 24 лютого. З маленьким Федором жінка тікала під обстрілами прямо з підвалу. Історії мешканки Ірпеня і її будинку – в нашому матеріалі.

"Мамо, по нашому дому монстри стріляють яблуками"

Повномасштабне вторгнення родина Марії зустріла у себе в квартирі. Вирішили лишатися в Ірпені, бо сподівалися: все швидко мине. Але почалися запеклі бої, українські бійці чинили сильний супротив російським загарбникам, а місто буквально опинилося на лінії вогню. 4 березня мамі з сином вдалося виїхати на евакуаційному поїзді та перебратися за кордон у безпечне місце.

Прямо в день народження Федора, 23 березня, родина отримала болісну звістку: в їхній дім у Ірпені поцілили окупанти. Інформацію передали мешканці, які лишилися на місці через стан здоров’я чи догляд за хворими родичами.

"Нам сказали, що нібито будинок розбомбили повністю. Згодом з’ясувалося, що будівля стоїть, але пошкоджена. Загалом було п’ять прямих попадань у дах. В одній квартирі знайшли снаряд, що не розірвався. Конструкція і стіни є, вікон немає зовсім, а в даху великі дірки… Але хоча б не горів. Бо в сусідній будинок так само були влучання: загорілися припарковані автомобілі й вогонь перекинувся на будівлю", — розповіла Марія.

Мати з сином у підвалі

Наша співрозмовниця з великою теплотою розповідає про свій житловий комплекс, де було все необхідне для комфортного і щасливого життя як дорослих, так і дітей. До слова, чи не в кожній родині, які мешкали тут, росли діти. Дім відносно новий (введено в експлуатацію у 2014 році), в усіх квартирах зроблено гарний ремонт. Таких ЖК, каже Марія, немає навіть у Києві. Окремим шоком для жінки став момент, коли вперше побачила знімки пошкодженого комплексу. Декілька снарядів влучили в дах, а один "приліт" дістався однієї з квартир.

"Такий жах був, коли побачили фото зруйнованого будинку… Відчувала страшенний біль. Там же все: фотографії, пам'ять, про речі взагалі мовчу, тільки документи з собою забрали — прямо з підвалу вилазили і бігли геть. Сльози, відчай", – описує свій стан Марія.

Варто зазначити, що і найменший мешканець родини, 4-річний Федір знає, що сталося з його будинком в Ірпені.

"Син дуже хоче додому. Каже, що по нашому дому стріляють яблуками монстри. Кожен день говорить: "Мамо, коли ці монстри підуть, то ми приїдемо й поприбираємо ці яблука, все полагодимо, там же іграшки і мої речі сумують за мною", — розповіла мати.

Два місяці хлопчик майже не розмовляв на фоні пережитих стресів

Не дивлячись на це дитяче бачення подій, Федір уже зіткнувся з наслідками того, що довелося пережити через війну. Два місяці хлопчик майже не розмовляв, хоча є досить балакучою дитиною. На щастя, мала позитивний результат своєчасна допомога психолога.

"Друзі забрали нас просто з кордону і привезли до себе в Грузію. Федір боявся виходити на вулицю, казав, що це дуже небезпечно. А коли приїхали в квартиру, то перше питання: "А де тут підвал, щоб було де ховатися?" Одного разу була сильна гроза, все тарахкотіло, і він серед ночі прокинувся і каже: "Мамо, якщо цей будинок розбомблять, то ми в інший поїдемо?" Такі фрази закарбовуються на все життя", — розповіла Марія.

Пошкодження будинку

Скло повилітало

У будинок були прямі влучання

Замість даху – брезент від КамАЗу

Щойно Ірпінь було звільнено від російських окупантів, у місто повернулися мешканці ЖК, які евакуювалися неподалік. Прибирали завали, сміття, скло, уламки дерев… З перших днів долучився і приватний ЖЕК, який обслуговує "Парковий". Було відновлено світло і воду, а газу поки немає лише в окремих місцях через пошкоджені внаслідок обстрілів вентиляційні канали.

"Наш ЖЕК (приватна компанія) один із перших почав все документально оформлювати, швидко викликали поліцію, фіксували видимі пошкодження. І зараз наш будинок – чи не перший в Ірпені, де замінюють вікна", — зазначила Марія.

Заміна вікон

Картину, яка відкрилася після звільнення міста – важко описати словами, говорить "Телеграфу" директорка приватної організації з управління будинком і прибудинкової території (ТОВ "ПЖ Комфортний дім найкращий") Людмила Заїка. Вона додає, що в комплекс вкладали і сили, і душу, й побачені руйнування привели всіх у жах.

Довоєнний вигляд ЖК "Парковий"

Мешканці дуже любили свій комплекс

Будинок обстежили представники міської влади, надавши попередній звіт. Згідно з документом, технічний стан будівлі віднесено до 3 категорії: "технічний стан конструкції не придатний до нормальної експлуатації". Це попередня категорія перед тією, яка передбачає зніс будівлі.

Перше обстеження дому Перелік пошкоджень у будинку Висновок щодо стану будівлі

"Критична ситуація з приводу того, що потрібно ремонтувати дах — і швидко. Але пройти ті всі митарства, щоб отримати фінансування, не так просто. За словами фахівців, на сьогодні держава вимагає, якщо йдеться про капітальний ремонт даху, проєктно-кошторисну розробку цього об’єкту, експертну оцінку. По суті, це нове будівництво, тільки не будинку, а самого даху. Такий вид робіт займе багато часу, бо там треба лагодити і кроквяну систему, і укріплення", — розповіла Заїка.

Кожен раз, коли йде дощ, будинок буквально заливає: вода ллє по сходах, квартирах, трубах і стелях… Як мінімум косметичний ремонт доведеться робити в усіх квартирах. Щоби хоч якось завадити новим руйнаціям, мешканці зібралися і за власні кошти найняли фахівців, які зробили тимчасове перекриття даху з брезенту від КамАЗів. Звісно, що цей варіант рятує лише при незначних опадах й однозначно не дозволить пережити зиму.

Мешканці зібрали кошти хоча би на тимчасовий захист даху

Як зазначає мешканка Марія, необхідна велика експертиза щодо стану будівлі із залученням геодезистів, інженерів, архітекторів та інших фахівців, яка обійдеться, за попередніми даними, в 250 тисяч гривень. Тільки з цією експертизою, каже вона, можна зрозуміти ступінь пошкодження будівлі, бо зараз оцінені лише видимі порушення. Так, за попередніми підрахунками однієї з компаній, на відновлення даху може піти близько 12 млн грн, а ще близько 3 млн грн треба для на ремонт зовнішнього вигляду будинку, що значно постраждав від обстрілів. Тобто разом виходить 15 млн грн.

Дах дуже постраждав

Вид з однієї з квартир

"Що стосується державної допомоги: якщо про відновлення вікон все прописано на законодавчому рівні та виділяються кошти, то щодо дахів і більш суттєвих пошкоджень поки немає зрозумілої законодавчої бази, процедури виплат і тим паче коштів. Наш будинок потребує негайного укріплення несущих стін, а як це можна реалізувати, якщо поки не діють ніякі механізми? Якщо це затягнеться на пару місяців, то велика експертиза за 250 тисяч грн покаже, що дім уже неможливо відреставрувати і треба зносити. Так, відновлення має бути проведено за державні кошти, але потім. Та в нас немає цього часу на очікування, бо потім ми просто залишимося без будинку", — пояснила жінка.

Мешканці розуміють, що у нинішній ситуації некоректно вимагати від держави негайні кошти. Таких зруйнованих будинків, як в Ірпені, тисячі лише в цьому ж місті, не говорячи про масштаб всієї країни. Власники планують зібрати гроші хоча би на експертизу, скласти всі необхідні документи і кошторис та спробувати звернутися за допомогою до міжнародних фондів, наприклад.

"Дуже сподіваємося на спонсорів, інвесторів, які будуть допомагати відбудовувати будинки. Хотілося би, щоби спростили чи пришвидшили процедуру з приводу відновлення таких складних будинків, де є суттєві пошкодження чи потрапляння в дах. Війна триває, ніхто незахищений, але життя продовжується. Якщо ми будемо очікувати, що десь щось впаде, тоді потрібно просто скласти руки і сидіти. А ми не та нація, яка буде так поводитися", — підсумувала керівниця ЖЕКу Людмила.

Мешканці ЖК "Парковий" за адресою вул. Северинівська, 105М в Ірпені звертаються до всіх, хто має можливість допомогти врятувати їхній будинок. Внести свій посильний вклад можна за цими даними.

Реквізити для допомоги:

ГО "Громадська взаємодія"

08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105М

08203, Kyyivsʹka obl., m. Irpinʹ, vul. Severinivska, 105M

Реквізити для сплати в національній валюті (UAH)

ЄДРПОУ 39540338

IBAN р/р UA653348510000000026007179369 АО ПУМБ

FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, 4 ANDRIIVSKA STR., KYIV, 04070

Для валютних переказів USD (долар)

SWIFT Code FUIBUA2X

Account in the correspondent bank (БАНК кореспондент):

JPMorgan Chase Bank, New York ,USA

SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33

UA653348510000000026007179369

The Bank of New York Mellon, New York, USASWIFT Code of the correspondent bank (Банк кореспондент) IRVTUS3N

UA653348510000000026007179369

For receiving SWIFT in EURO (євро)

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT Code of the correspondent bank (Банк кореспондент)

COBADEFF

UA653348510000000026007179369

Raiffeisen Bank International AG, Vienna Austria

SWIFT Code of the correspondent bank (Банк кореспондент) RZBAATWW

UA653348510000000026007179369

Landesbank Baden-Wurttemberg, Stuttgart Germany

SWIFT Code of the correspondent bank (Банк кореспондент) SOLADEST

UA653348510000000026007179369

Призначення платежу: "Благодійний внесок на відновлення будинку"

Як Ірпінь і Буча повертаються до життя після жахливих боїв і страшної окупації раніше розповідав "Телеграф" в ексклюзивному фоторепортажі. Місто-супутник Києва до війни вважався мало не елітним містечком.