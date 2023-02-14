Потап, Тополя та інші зірки зворушливо вітають своїх половинок із Днем закоханих в Instagram (фото)

Багато артистів публікують сьогодні архівні знімки з коханими

У День святого Валентина 14 лютого 2023 року українські зірки заполонили соціальні мережі знімками зі своїми половинками. Артисти вітають усіх із Днем закоханих і освідчуються своїм партнерам. Дехто порадував підписників архівними кадрами.

"Телеграф" розповідає, як Потап, Тарас Тополя, Володимир Дантес, Юрій Горбунов та інші зірки вітають коханих 14 лютого. Для багатьох, як виявилося, це справді чудова дата календаря, тоді як Анатолій Анатоліч висловився проти традиційного Валентинового дня.

Так, незважаючи на чутки про розлучення зі співачкою Настею Каменських, репер Потап зворушливо звернувся до дружини 14 лютого. "Для мене кохання – це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення та моя підтримка! Я тебе люблю": написав Олексій Потапенко. Сама артистка на своїй сторінці в коханні чоловікові не зізнавалася, але на його пост відповіла коментарем зі смайлами-серцями.

Ведучий Григорій Решетник у День закоханих опублікував знімок десятирічної давності. На фото він позує обійнявшись із дружиною Христиною на тлі Ейфелевої вежі в Парижі. На думку ведучого, кохання – це проходити всі випробування долі разом.

Обмінялися привітаннями 14 лютого зіркова пара українського шоу-бізнесу Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Обидва вважають, що День святого Валентина – чудове свято, яке дає ще один привід сказати слова кохання своїй половинці.

Здивувала шанувальників архівною фотографією з весілля з Тарасом Тополем співачка Alyosha. Фронтмена групи "Антитіла" навряд чи можна впізнати через довге волосся. Музикант теж мило подякував дружині за кохання і "трьох тополяток", показавши знімок з дружиною і дітьми біля ялинки.

Олег Псюк із Kalush поділився серією знімків зі своєю дівчиною Олександрою. Переможець "Євробачення" закликав усіх 14 лютого обійняти своїх коханих, а якщо їх немає поряд, то хоча б подзвонити.

Володимир Дантес, який рік тому розлучився з Надією Дорофєєвою, розмістив на своїй сторінці фотографію нової дівчини Дарії Кацуріної. Співак написав коротко: "Дякую тобі".

Інтерв’юер Анатолій Анатоліч зізнався, що не любить свято Дня закоханих. Точніше вважає, що потрібно робити приємне та дарувати квіти своїй коханій не лише у певні дати типу 14 лютого чи 8 березня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як астрологи радять провести День святого Валентина кожному знаку Зодіаку. Комусь сподобається похід до фешенебельного ресторану, а хтось краще проведе вечір удома.