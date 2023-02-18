Новый клип "заслуженного артиста" Потапа вызвал волну возмущения: в сети слов не подбирают

У бывшего "народного любимца" есть только два пути выхода для того, чтобы избежать хейта поклонников

Популярный рэпер Потап всегда тонко "чувствует тренд" и знает, когда нужно поздравить девушек с праздником, а когда рассказать им суровую правду о нелегкой военной жизни.

К сожалению, в некоторых случаях умение правильно подбирать рифмы под популярную тематику приводит Алексея к неожиданным результатам.

Именно так произошло с последним "творением" Потапа под названием "Волонтер". В нем, казалось бы, есть все необходимые компоненты хита – от легко запоминающейся мелодии в стиле "бум-ца-ца" до простых и популярных слов. К сожалению, при попытке понять смысл, многие украинцы приходят в тихий ужас: как можно соединять в одном целое "де була" (как в народных песнях про дочь, которая гуляла непонятно с кем до утра) и "волонтерила" – совершенно из другой "оперы".

Первым свое возмущение высказали люди, связанные с волонтерским движением.

Вслед за ними свое возмущение высказали и другие украинцы.

"Это дно", "ватное чмо", "Mozgi без мозгов", — вот только самые "безобидные" комментарии от пользователей.

Дошло до того, что на сайте под клипом начали удалять комментарии.

В данной ситуации у некогда народного любимца остается, пожалуй, только два выхода: публично извиниться в содеянном, так как после его "отсидки" в Испании с началом войны второй прокол будет уже явным перебором. Или же самому заняться волонтерством. И второй путь, конечно же, будет более полезным – как для самого Алексея Потапенко, так и для всего общества.