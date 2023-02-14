Потап, Тополя и другие звезды трогательно поздравляют своих половинок с Днем влюбленных в Instagram (фото)

Многие артисты публикуют сегодня архивные снимки с любимыми

В День святого Валентина 14 февраля 2023 года украинские звезды заполонили социальные сети снимками со своими половинками. Артисты поздравляют всех с Днем влюбленных и признаются в любви своим партнерам. Некоторые порадовали подписчиков архивными кадрами.

"Телеграф" рассказывает, как Потап, Тарас Тополя, Владимир Дантес, Юрий Горбунов и другие звезды поздравляют любимых 14 февраля. Для многих, как оказалось, это действительно примечательная дата календаря, тогда как Анатолий Анатолич высказался против традиционного Валентинова дня.

Так, несмотря на слухи о расставании с певицей Настей Каменских рэпер Потап трогательно обратился к супруге 14 февраля. "Для меня любовь – это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю": написал Алексей Потапенко. Сама артистка на своей странице в любви мужу не признавалась, но на его пост ответила комментарием со смайлами-сердцами.

Ведущий Григорий Решетник в День влюбленных опубликовал снимок десятилетней давности. На фото он позирует в обнимку с супругой Кристиной на фоне Эйфелевой башни в Париже. По мнению ведущего, любовь – это проходить все испытания судьбы вместе.

Обменялись поздравлениями 14 февраля звездная пара украинского шоу-бизнеса Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Оба считают, что День святого Валентина – отличный праздник, который дает еще один повод сказать слова любви своей половинке.

Удивила поклонников архивной фотографией со свадьбы с Тарасом Тополей певица Alyosha. Фронтмена группы "Антитела" едва ли узнать из-за длинных волос. Музыкант тоже мило поблагодарил супругу за любовь и "троих тополек", показав снимок с женой и детьми у елки.

Олег Псюк из Kalush поделился серией снимков со своей девушкой Александрой. Победитель "Евровидения" призвал всех 14 февраля обнять своих любимых, а если их нет рядом, то хотя бы позвонить.

Владимир Дантес, который год назад развелся с Надей Дорофеевой, разместил на своей странице фотографию новой девушки Дарьи Кацуриной. Певец написал кратко: "Спасибо тебе".

Интервьюер Анатолий Анатолич признался, что не любит праздник Дня влюбленных. Точнее считает, что нужно делать приятное и дарить цветы своей возлюбленной не только в определенные даты типа 14 февраля или 8 марта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как астрологи советуют провести День святого Валентина каждому знаку Зодиака. Кому-то понравится поход в фешенебельный ресторан, а кто-то лучше проведет вечер дома.