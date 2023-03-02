"Потап говорит чепуху": популярный комик осудил рэпера за "отдых в Барселоне" в разгар войны (видео)

После вопроса о Потапе Андрей Лузан не смог сдержать смешок

Участник "Лиги смеха", продюсер и сооснователь юмористического YouTube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан заявил о разочаровании поведением украинского рэпера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) после российского вторжения. Тот в начале войны вместе с супругой Настей Каменских находился в Испании.

Свое мнение о певце комик высказал в интервью Славе Демину на его канале в YouTube. Хотя еще до знакомства с Потапом Лузан восхищался его продюсерским талантом.

По словам Лузана, он в курсе того, что на самом деле происходило в компании Потапа. Поэтому на вопрос интервьюера о рэпере гость рассмеялся.

"Как Барса (Барселона. – Ред.)? Как отдохнул? – спросил бы у Потапа при встрече Лузан. — Я знаю много инсайдов по поводу того, что происходило в MОZGI и как они там передвигались. И то, что он говорил в интервью, я такой: "Ну, ёмаё, ну Леша, ну что ты такое говоришь. Это же чепуха какая-то".

Комик добавил, что негативно относится ко всем "беглецам" — звездам-мужчинам, которые в разгар полномасштабной войны были за границей. К слову, ожидал он большей медийной помощи Украине от другого популярного исполнителя Олега Винника.

Напомним, Потап и Настя Каменских незадолго до российского вторжения улетели на отдых в Испанию. За границей звездная пара оставалась до сентября прошлого года. Певица вернулась в Украину первой и заявила о проблемах со здоровьем супруга, которые возникли на фоне стресса. Позже приехал и рэпер, оскандалившись с неким заявлением на вступление в ряды терробороны. На самом деле артист стал резервистом добровольческого формирования территориального общества (ДФТО), а не бойцом ТРО ВСУ.