Маша Єфросиніна вперше відкрито заговорила про сестру Лізу Ющенко, яка зараз в росії (відео)

37-річна Ліза, крім всього, ще й колишня невістка третього Президента України і зараз живе у Москві

Відома українська телеведуча та волонтерка Маша Єфросиніна, яка нещодавно показала свою підрослу дочку-красуню, нарешті зважилася розповісти про стосунки з рідною сестрою. Ліза Ющенко живе у росії і від початку повномасштабного вторгнення лише раз публічно згадала про свою Батьківщину.

Які в неї стосунки з сестрою зараз Єфросиніна розповіла напередодні в інтерв’ю YouTube-каналу "Розмова". Зірка дуже гостро відреагувала на це питання ведучого, однак вирішила усе ж відповісти: "Я скажу чесно, як є: наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. (…) Для нас це достатньо важка тема (мається на увазі родина — ред.)". Єфросиніна додає, що ця тема для неї важка, тому більш нічого з цього приводу вона розказувати не збирається. Тим більше, як зауважила телеведуча: "Далі це вже буде перетин тих кордонів, за які відповідаю не лише я".

Зауважимо, що рідна сестра Маші Єфросиніної — 37-річна Ліза Ющенко — невістка третього Президента України Віктора Ющенка. У 2009 році вона вийшла заміж за його сина Андрія та взяла його прізвище. Пара розлучилася наприкінці 2012 року, у них є спільна донька, якій зараз вже 13 років. Зараз молодша сестра відомої української телеведучої живе у Москві. Там вона вийшла заміж за російського бізнесмена. У них також дитина — цього разу Ліза народила сина.

24 лютого 2022 року Єлизавета Ющенко розмістила у своєму інстаграмі (її профіль закритий — ред.) зображення українського прапора із закликом зупинити війну в Україні. Однак росії країною-агресором вона не називає і загалом — це єдине її публічне висловлювання щодо війни в Україні.

Ліза Ющенко

Раніше ми розповідали, що Машу Єфросиніну в росії визнали терористкою та оголосили у розшук. Це сталося наприкінці січня цього року. Зірка на такий "рівень визнання" відреагувала з гумором.