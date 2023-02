Маша Єфросиніна вразила мережу рідкісним фото 19-річної дочки-красуні: "Одне лице з мамою"

Телеведучій можна публікувати фото доньки лише раз на рік

Можливо, для багатьох це стане несподіванкою, але у відомої української телеведучої Маші Єфросиніної двоє дітей: доросла дочка Нана та маленький син Сашко. І якщо хлопчик періодично з’являється в соцмережах теледіви, то фото Нани — дуже рідко, і на це є своя причина, про яку ми писали раніше.

16 лютого дівчина відзначає свій день народження — Нані виповнилося 19 років. З цього приводу зіркова мати опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм миле фото іменинниці.

"Коли люди (все частіше!) дивуються, що в мене є не тільки син, а й дочка, хочеться їм говорити: "підпишіться на мене, тому що я маю від Нани дозвіл публікувати її фото лише раз на рік!" І ось сьогодні саме цей день! Моїй найкрасивішій та найрозумнішій дівчинці в світі виповнилося 19 років! За цей рік саме вона не дала мені з’їхати з глузду, бо стала опорою абсолютно у всьому.. З днем народження, my best girl ever" — підписала фото Маша.

У коментарях шанувальники зазначили, що дівчина з роками дедалі більше стає схожою на свою зіркову маму. А також коментатори засипали Єфросиніну безліччю привітань та побажань.

Зазначимо, що від публічності Нана відмовилася ще у 12 років, заявивши зірковій мамі, що не хоче, щоб вона публікувала її фото у своїх соціальних мережах. Свій обліковий запис у Нани також є, але він закритий. А на тій сторінці, що вказана в описі її профілю, дівчина публікує красиві естетичні знімки. На деяких навіть постає особисто, але не показує своє обличчя.

