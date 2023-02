Маша Ефросинина поразила сеть редким фото 19-летней дочери-красавицы: "Одно лицо с мамой"

Телеведущей можно публиковать фото дочери только раз в год

Возможно для многих это станет неожиданностью, но у известной украинской телеведущей Маши Ефросининой двое детей: взрослая дочь Нана и маленький сын Саша. И если мальчик периодически появляется в соцсетях теледивы, то фото Наны появляются очень редко, и на это есть своя причина, о которой мы писали ранее.

16 февраля девушка отмечает свой день рождения — Нане исполнилось 19 лет. По этому поводу звездная мама опубликовала на своей странице в Инстаграм милое фото именинницы.

"Когда люди (все чаще!) удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется им говорить: "подпишитесь на меня, потому что я имею от Наны разрешение публиковать ее фото только раз в год!" И вот сегодня этот день! Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет! За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем. С днем рождения, my best girl ever" — подписала фото Маша.

В комментариях поклонники отметили, что девушка с годами все больше становится похожей на свою звездную маму. А также комментаторы засыпали Ефросинину множеством поздравлений и пожеланий.

Отметим, что от публичности Нана отказалась еще в 12-лет, заявив звездной маме, что не хочет, чтобы она публиковала ее фото в своих социальных сетях. Свой аккаунт у Наны также есть, но он закрыт. А на той страничке, что указана в описании ее профиля девушка публикует красивые эстетические снимки. На некоторых даже предстает лично, но не показывает свое лицо.

