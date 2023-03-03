"Це вибір хлопців, гинути": відомий стендапер ошелешив заявами, після того, як втік до Туреччини

Щегель й назвав своє шоу "Національно-визвольний стендап"

Український стендапер Андрій Щегель зізнався, що втік від мобілізації до Туреччині, подібно до депутатів ОПЗЖ. Чоловік вважає, що він має "право на ох@єне життя".

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Роману Скрипіну. Нині фрагмент із відео поширюють соцмережами, активно коментуючи вислови гумориста.

"Я з***ся як щур. У мене три повістки, я не боюся військкомів, визначаю себе як вільну людину, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу. Знайшов спосіб з'ї**тися і пожити в комфортній психологічно обстановці. Реалізуючи право на ох@єнне життя я просто з'їб@вся і сиджу тут", — заявив Щегель.

На питання про те, що чоловіків зараз не випускають із країни, оскільки йде війна, він заявив, що "є артистом і презентує Україну". Крім того, він ще й поставив під сумнів саме поняття країни, адже вважає, що це "фікція", створена культурним пресом".

Тоді Скрипін висловив претензію, мовляв на фронті гинуть українські військові. А у цей час комік сидить закордоном. Стендапер відповів так: "Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути".

Мережа гостро відреагувала на висловлювання одного з засновників сучасної стендап-сцени в Україні. Люди у коментарях вважають висловлювання артиста, м'яко кажучи, невдалими.

Зазначимо, що Андрій Щегель є одним із провідних українських стендап-коміків, брав участь в протестах у Білорусі у 2020 році, потім повернувся в Україну. Називав своє шоу національно-визвольним стендапом.

Нагадаємо, інший популярний комік засудив репера Потапа, який відпочивав за кордоном. Тим часом організаторка гучної вечірки в закордонному курорті Куршевель не розуміє, чому так багато гніву викликав цей захід.