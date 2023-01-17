"У деяких був шок": у Раді розповіли, хто з ОПЗЖ найбільше злякався вторгнення рф

Для деяких ексчленів ОПЗЖ російське вторгнення стало набагато шокуючим, ніж для представників інших фракцій

Деякі з колишніх членів забороненої в Україні партії ОПЗЖ, яких хочуть позбавити депутатських повноважень, на початку повномасштабної війни були шоковані російським вторгненням і на їхніх обличчях буквально виднівся справжній страх.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та колишній голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.

Він висловив свою думку щодо перебування у парламенті колишніх членів ОПЗЖ, які були соратниками Медведчука та йшли з ним разом з одним списком. Цю тему, за його словами, можна розглядати в емоційній та політичній площині.

"Почнімо з емоційної. Я точно не є захисником, не є прокурором чи суддею будь-якому з депутатів фракції ОПЗЖ – для цього є інші органи і їм розбиратися з виною чи невинністю того, чи іншого. Але я бачив на обличчях багатьох із них щиру розгубленість 24 лютого. І я вам скажу так, що для деяких із них шок був набагато більшим, ніж для представників інших фракцій", — вважає ексглава фракції "Голос".

Далі Рахманін додав, що має на увазі Юрія Бойка та Нестора Шуфрича. За його словами, на їхніх обличчях він побачив таку гаму почуттів першого дня повномасштабного російського вторгнення, яку зіграти було б складно.

"Не збираюся нікого захищати. Я ділюся цікавими враженнями. Ті емоції, які були на обличчях Бойка та Шуфрича наприкінці лютого – це була розгубленість, а на особі Шуфрича – щось, близьке до відчаю", — додав Рахманін.

Водночас він зазначив, що це жодним чином не зменшує заходів політичної відповідальності як представників цієї політсили, так і кожної конкретної особи.

Щодо того, як поводяться ексчлен ОПЗЖ у Раді, то, за словами колишнього голови фракції "Голос", вони зараз досить конструктивні. Найчастіше голосують одноголосно з фракцією "Слуга народу", навіть частіше, ніж це роблять інші.

Вони розпалися на дві групи й ці дві групи майже одноголосно голосують. Я б сказав дуже конструктивні. У чому їх конструктивізм? Ну, є конкретні передумови. Частина представників цієї фракції, яка зараз перетворилася на дві депутатські групи, як відомо, знаходяться за межами України. Дехто з них навіть був позбавлений громадянства. Ті, хто залишився, сподіваюся, що це їхній свідомий вибір", — зазначив Рахманін.

Друга причина, як вважає колишній голова фракції "Голос", може полягати в тому, що ексчлени ОПЗЖ порозумілися з владою.

"Критики навіть виступів з їхнього боку набагато менші. Вона залишається, але, по-перше, виглядає дуже помірною. А, по-друге, це критика, скажімо так, якихось елементів певних законопроектів, але це не критика на адресу влади та не критика на адресу якихось важливих прийнятих рішень", — наголосив Рахманін.

На запитання журналістів про те, чи підтримують колишні члени забороненої партії усі євроінтеграційні закони, він відповів, що це справді так. Вони мають якісь застереження та пропозиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко відповів на питання, що цікавить багатьох, про те, чому ексчленів ОПЗЖ не можна вигнати з Верховної ради.