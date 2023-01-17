"У некоторых был шок": в Раде рассказали, кто в ОПЗЖ больше всего испугался вторжения рф

Для некоторых экс-членов ОПЗЖ российское вторжение стало гораздо более шокирующим, чем для представителей других фракций

Некоторые из числа бывших членов запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, которых хотят лишить депутатских полномочий, в начале полномасштабной войны были шокированы российским вторжением и на их лицах буквально был виден настоящий страх.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и бывший глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Он высказал свое мнение о пребывании в парламенте бывших членов ОПЗЖ, которые были соратниками виктора медведчука и шли с ним в одном списке. Эту тему, по его словам, можно рассматривать в эмоциональной и политической плоскости.

"Давайте начнем с эмоциональной. Я точно не являюсь защитником, не являюсь прокурором или судьей любому из депутатов фракции ОПЗЖ – для этого есть другие органы и им разбираться с виной или невиновностью того или иного. Но я видел на лицах многих из них искреннюю растерянность 24 февраля. И я вам скажу так, что для некоторых из них шок был гораздо больше, чем для представителей других фракций", — считает экс-глава фракции "Голос".

Далее Рахманин добавил, что имеет в виду Юрия Бойко и Нестора Шуфрича. По его словам, на их лицах он увидел такую гамму чувств в первый день полномасштабного российского вторжения, которую сыграть было бы сложно.

"Не собираюсь никого защищать. Я делюсь интересными впечатлениями. Те эмоции, которые были на лицах Бойко и Шуфрича в конце февраля – это была растерянность, а на лице Шуфрича – нечто, близкое к отчаянию", — добавил Рахманин.

В то же время он отметил, что это ни коим образом не уменьшает степени политической ответственности как представителей этой политсилы, так и каждого конкретного лица.

Что касается того, как ведут себя экс-члены ОПЗЖ в Раде, то, по словам бывшего главы фракции "Голос", они сейчас довольно конструктивны. В большинстве случаев голосуют единогласно с фракцией "Слуга народа", даже чаще, чем это делают остальные.

"Они распались на две группы и эти две группы почти единогласно голосуют. Я бы сказал очень конструктивные. В чем их конструктивизм? Ну, есть конкретные предпосылки. Часть представителей этой фракции, которая сейчас превратилась в две депутатские группы, как известно, находятся за пределами Украины. Некоторые из них даже были лишены гражданства. Те, кто остался, надеюсь, что это их сознательный выбор", — отметил Рахманин.

Вторая причина, как полагает бывший глава фракции "Голос", может заключаться в том, что экс-члены ОПЗЖ нашли с властью общий язык.

"Критики даже выступлений с их стороны гораздо меньше. Она остается, но, во-первых, выглядит очень умеренной. А, во-вторых, это критика, скажем так, каких-то элементов определенных законопроектов, но это не критика в адрес власти и не критика в адрес каких-то важных принимаемых решений", — подчеркнул Рахманин.

На вопрос журналистов о том, поддерживают ли бывшие члены запрещенной партии все евроинтеграционные законы, он ответил, что это действительно так. Они имеют какие-то предостережения и предложения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что первый вице-спикер парламента Александр Корниенко ответил на вопрос, почему экс-членов ОПЗЖ нельзя выгнать из Верховной Рады.

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