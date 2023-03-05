Цирк із дебілами: скандальний "комік" Щегель видав нову лайливу промову про Україну

Комік каже, що не повертатиметься в Україну

Скандал з українським стендап-коміком Андрієм Щегелем, який втік до Туреччини та відмовляється повертатися, отримав продовження.

У новому відео, яке було оприлюднено в його YouTube-каналі, Щегель не підбираючи слів висловив, що думає про Україну та її народ, а також додав, що не повертатиметься. Саме відео має обмежений доступ, проте користувачі мережі знайшли спосіб викласти в мережу зазначений фрагмент.

"Україна — йо**аний цирк з попаяними де**лами, які не мають шансу на цивілізоване життя взагалі ніякого", — сказав він.

На його думку, весь скандал за його участю виник на ґрунті заздрощів. Крім того, він додав, що тепер має можливість отримати притулок у низці країн, а сенсу повертатися в Україну він не бачить.

"Немає сильнішого мотиватора, ніж український народ, щоб не повертатися в Україну", — додав Щегель і порівняв країну з Північною Кореєю.

Обережно, на відео багато нецензурної лексики

Крім того, користувачі мережі також згадали про старіші заяви стендапера, де той цинічно висловлюється про жертв війни.

Як повідомлялося раніше, через вчинок Щегеля Мінкульт має намір посилити правила виїзду для представників творчих професій.