Через коміка-втікача правила виїзду за кордон для чоловіків зроблять більш суворими

У Мінкульті ініціюють посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків призовного віку

Відмова стендап-коміка Андрія Щегеля повертатися в Україну з Туреччини не лише розлютила "простих" українців, а й змусила понервувати чиновників від культури, які були організаторами поїздки артистів за кордон і допустили подібний "прокол".

Так, в акаунті Міністерства культури та інформаційної політики у Twitter озвучили свою точку зору щодо інциденту.

"Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) сприяє виїзду за кордон художників, митців, артистів, музикантів, журналістів тощо, які усвідомлюють свою справу та громадянську позицію, але через такі випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто справді захищає Україну та веде боротьбу на культурному фронті, ускладнюється", — визнають чиновники.

Також у соціальній мережі від імені відомства засуджується вчинок стендапера, який порушив надане йому право виїзду за кордон у складі групи артистів і йдеться про неприпустимість подібних дій в умовах воєнного стану – "у той час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються та воюють за збереження нашої держави".

На запитання читачів про те, як міністерство має намір запобігати подібним ситуаціям у майбутньому, у МКІП заявили про намір разом із правоохоронними органами ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення в Україну чоловіків призовного віку.

"Наразі МКІП підготував та подав на затвердження Уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Ситуацію з порушенням права виїзду та ухиленням від мобілізації Андрія Щегеля буде взято під контроль правоохоронців", — сказано у наступних твітах.

На завершення звернення до українців у міністерстві філософськи зазначили, що "щодня ми робимо вибір — стояти на захисті своєї країни: на лінії вогню, на культурному чи інформаційному фронтах. Цей вибір коштує життя і цей вибір зберігає життя ".

"Але цей вибір обов’язково приведе нас до перемоги !" – впевнені у міністерстві.

Більшість українців, звичайно, згодні з думкою співробітників відомства, але їхній підхід до вирішення проблеми викликає питання: втік один несвідомий комік, а "гайки закрутять" для всіх, у тому числі й для тих, хто, можливо, вже виїжджав і свідомо повертався. на Батьківщину.

Крім того, значною мірою можуть постраждати волонтери, які виїжджають за кордон для важливих та потрібних справ. А також вчені та представники малого бізнесу, яким потрібно час від часу бувати за кордоном.

При цьому українці пропонують різні способи вирішення проблеми – від "дозволити виїжджати вільно всім" до "відкрити проти стендапера справу та запросити його екстрадицію з Туреччини". Крім того, вимагають покарати людей, які організували поїздку "артистів" і не змогли забезпечити їхнє добровільне повернення.

Звичайно, чим завершиться цей інцидент, поки що не зовсім зрозуміло, але, схоже, правила виїзду справді посилять. А з покаранням артиста Щегеля залишається сподіватися лише на свідомість його колег – на те, що вони пояснять недбайливому стендаперу свою громадянську позицію.

Нагадаємо, що стендап-комік Андрій Щегель виїхав з України, отримавши тимчасовий дозвіл від Мінкульту та не збирається повертатися. В інтерв'ю Роману Скрипіну він розповів, що зараз живе у Туреччині, а надалі планує на два місяці виїхати до Албанії, звідти – у тур Європою та виступити на Балі. Про свій вчинок він не жалкує та заявляє, що в Україні йому було "некомфортно" і він прийняв рішення "пожити в комфортній психологічній обстановці".

Раніше "Телеграф" писав, що інший популярний комік засудив репера Потапа за "відпочинок" у Барселоні на початку війни.