Мужчинам ещё больше ужесточат выезд из Украины из-за сбежавшего комика

В Минкульте инициируют усиление ответственности за нарушение правил выезда мужчин призывного возраста

Отказ стендап-комика Андрея Щегеля возвращаться в Украину из Турции не только разозлил "простых" украинцев, но и заставил понервничать чиновников от культуры, которые являлись организаторами поездки артистов за рубеж и допустили подобный "прокол".

Так, в аккаунте Министерства культуры и информационной политики в Twitter озвучили свою точку зрения по данному инциденту.

"Министерство культуры и информационной политики (МКИП) способствует выезду за рубеж художников, художников, артистов, музыкантов, журналистов и т.п., которые осознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за таких случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется", — признают чиновники.

Также в социальной сети от имени ведомства осуждается поступок стендапера, который нарушил предоставленное ему право выезда за границу в составе группы артистов и говорится о недопустимости подобных действий в условиях военного положения – "в то время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются и воюют за сохранение нашего государства".

На вопрос читателей о том, как министерство намерено предотвращать подобные ситуации в будущем, в МКИП заявили о намерении вместе с правоохранительными органами инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращение в Украину мужчин призывного возраста.

"В настоящее время МКИП подготовил и подал на утверждение Правительству более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. Ситуация с нарушением права выезда и уклонением от мобилизации Андрея Щегеля будет взята под контроль правоохранителей", — сказано в последующих твитах.

В завершение обращения к украинцам в министерстве философски отметили, что "каждый день мы делаем выбор — стоять на защите своей страны: на линии огня, на культурном или информационном фронтах. Этот выбор стоит жизни и этот выбор сохраняет жизнь".

"Но этот выбор обязательно приведет нас к победе!" – уверены в министерстве.

Большинство украинцев, конечно, согласны с мнением с сотрудников ведомства, но их подход к решению проблемы вызывает вопросы: сбежал один несознательный комик, а "гайки закрутят" для всех, в том числе и для тех, кто, возможно, уже выезжал и сознательно возвращался на Родину.

Кроме того, в значительной степени могут пострадать волонтеры, которые выезжают за границу для важных и нужных дел. А также ученые и представители малого бизнеса, которым нужно время от времени бывать за рубежом для своего бизнеса или работы.

При этом украинцы предлагают различные способы решения проблемы – от "разрешить выезжать свободно всем" до "открыть против стендапера дело и запросить его экстрадицию из Турции". Кроме того, требуют наказать людей, которые организовали поездку "артистов" и не смогли обеспечить их добровольное возвращение.

Конечно, чем завершится данный инцидент, пока не совсем понятно, но, похоже, правила выезда действительно ужесточат. А с наказанием артиста Щегеля остается надеяться только на сознание его коллег – на то, что они объяснят нерадивому стендаперу свою гражданскую позицию.

Напомним, что стендап-комик Андрей Щегель выехал из Украины, получив временное разрешение от Минкульта и не собирается возвращаться. В интервью Роману Скрипину он рассказал, что сейчас живет в Турции, а в дальнейшем планирует на два месяца уехать в Албанию, оттуда — в тур по Европе и выступить на Бали. О своем поступке артист не сожалеет и заявляет, что в Украине ему было "некомфортно" и он принял решение "пожить в комфортной психологической обстановке".

Ранее "Телеграф" писал, что другой популярный комик осудил рэпера Потапа за "отдых" в Барселоне в начале войны.