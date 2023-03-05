Цирк с дебилами: скандальный "комик" Щегель выдал новую матерную речь об Украине

Комик говорит, что не будет возвращаться в Украину

Скандал с украинским стендап-комиком Андреем Щегелем, который сбежал в Турцию и отказывается возвращаться, получил продолжение.

В новом видео, которое было обнародовано в его YouTube-канале, Щегель не подбирая слов высказал, что думает об Украине и ее народе, а также добавил, что не станет возвращаться. Само видео имеет ограниченный доступ, однако пользователи сети нашли способ выложить в сеть указанный фрагмент.

"Украина — е**аный цирк с попаянными де**лами, у которых нет шанса на цивилизованную жизнь вообще никакого", — сказал он.

По его мнению, весь скандал с его участием возник на почве зависти. Кроме того, он добавил, что теперь у него есть возможность получить убежище в ряде стран, а смысла возвращаться в Украину он не видит.

"Нет более сильного мотиватора, чем украинский народ, чтобы не возвращаться в Украину", — добавил Щегель и сравнил страну с Северной Кореей.

Осторожно, на видео много нецензурной лексики

Кроме того, пользователи сети также вспомнили о более старых заявлениях стендапера, где тот весьма цинично высказывается о жертвах войны.

Как сообщалось ранее, из-за поступка Щегеля Минкульт намерен ужесточить правила выезда для представителей творческих профессий.