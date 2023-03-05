"Привет, Инстаграм", или почему у всех так бомбануло от награждения какой-то эскортницы

Встреча Инста-блогеров в Офисе президента закончилась масштабным скандалом

Споры в соцсетях последних дней вышли на новый уровень — их уже даже не по одному в день, а сразу несколько. И все "достойны внимания". Громкую огласку получила история вокруг награждения Главным управлением разведки инстаблогерши Ксюши Манекен (она же Оксана Волощук).

В сети выяснили, что девушка в течение нескольких лет занималась эскортом и не совсем поняли, как это помогло военной разведке (именно так написано в наградном документе).

Днем ранее трендом соцсетей стало признание стендапера Андрея Щегеля о том, что он "как крыса" сбежал из Украины в Турцию и планирует вернуться только после Победы. Остроты его словам добавила ремарка, что ребята на фронте гибнут, "потому что это их выбор".

Скажу непопулярную вещь, но оба скандала выглядят мне вполне закономерными. И вот почему.

Facebook – это вам не Instagram

Украину не зря называют страной Фейсбука. Все просто: через посты в Facebook можно решить многие вопросы – от сбора волонтерских средств до увольнения чиновников или жалобы на какие-либо сервисы или компании. Несмотря на популярность телеграм-каналов, именно Facebook является движущей силой изменений в государственном аппарате и стране.

Но есть другая соцсеть с совсем другими запросами, и охват постов там куда больше. Речь об Instagram, который хоть и является собственностью корпорации Meta (официальное название Facebook), но имеет совсем другую аудиторию. Instagram — это не о проблемах, а о беззаботной жизни, счастье, улыбках, красивых фотографиях, там популярны посты о мотивации, любви к себе и бла-бла-бла. Конечно, я очень грубо обобщил, но если брать топ украинских блогеров в Инсте, то речь будет как раз о таких людях и их контенте.

София Стужук — одна из самых популярных украинских блогерш (более 5 миллионов подписчиков), однако на ее странице мало что напоминает, что она украинка. Сначала она рожала своего ребенка буквально в прямом эфире и пропагандировала домашние роды (кончилось это гибелью одной из рожениц, которая, по слухам, пользовалась услугами той же доулы, что была у Стужук). Затем она наотрез отказывалась верить в COVID-19 и публично заявляла о теории заговора. Кончилось это смертью ее на тот момент уже бывшего мужа Дмитрия Стужука — и да, он умер от коронавируса. Когда началась война, Стужук с детьми и новым бойфрендом уехала в Латвию, однако о войне решила не писать, "чтобы не подвергаться агрессии и ненависти".

Скрин одного из "мирных" постов Стужук, где не нашлось места россии

Главная фишка в том, что многим читающим этот текст имя Софии Стужук не знакомо, но у нее 5,1 миллиона подписчиков. Это огромное количество людей и она оказывает серьезное влияние на эту, преимущественно женскую, аудиторию.

"Агент Буданова", или кто такая Ксюша Манекен

В субботу для многих еще одним открытием стала девушка Оксана, называющая себя "Ксюшей Манекен". Очевидно, до встречи с советником главы ОП Михаилом Подоляком, о ней тоже мало что известно украинскому обществу (да и у нее "всего" чуть больше 400 тысяч подписчиков). Однако после инста-встречи "Ксюша" выложила фотографию награды ГУР Минобороны "за содействие военной разведке". На свидетельстве стоит подпись Кирилла Буданова, впрочем, мало кто обратил внимание на дату — 13 октября 2022 года. То есть, с момента награждения прошло почти 5 месяцев. За что она получила поощрительную награду — неизвестно, хотя Facebook и так порвало (о Twitter вообще молчу, там за такое разносят быстро).

Вот так Оксана похвасталась наградой

Я не берусь утверждать, чем девушка Оксана так помогла разведке. Некоторые в шутку представляют ее эскорт-спецоперацию, а кто-то банально предполагает, что дело в материальной помощи войску (что, безусловно, важно). Насколько мне известно, механизм награждения таков: военная часть или подразделение передает документы повыше, аргументируя необходимость награды. В дальнейшем командование решает, давать награду или нет. Допускаю, что Буданов понятия не имеет, кто такая эта "Ксюша", а доверился кому-то из низшего звена. Тем более что награда не военная, а поощрительная.

Теория большого взрыва или встреча двух пузырьков

Но это все было уже не важно. Поскольку здесь столкнулись два пузырька украинского общества — Инста-блогеры, которые, будем откровенны, минимально освещают войну (потому что это ужасно, не лайкается, и вообще отвлекает аудиторию) и те, кто этой войной живет. Волонтеры, военные, медики — каждый, несомненно, заслуживает уважения и награды. Родственники погибших, например, хотят посмертно добиться ордена для своих близких, отдавших жизнь за Украину. И, очевидно, что выдавать награды каждому означает нивелировать ее важность. Следовательно, стоит вопрос уместности награждения тех, кто попадает в списки.

Оксана была одним из адептов секты "какая разница"

До вчера "Ксюша Манекен" была для меня очередным ноунеймом в странном мире Инстаграма, но скрины ее высказываний о Крыме в стиле "какая разница" совсем не удивляют — мы, к сожалению, не хотим признавать, что до 24 февраля 2022 года эта позиция обществом не была запрещена. Просто в первый месяц-полтора после вторжения большинство из тех, кто имеет большую аудиторию, или стали топить за ВСУ, перешли на украинский, и т.д. или… затихли. Перешли в "режим ждуна". Да, кстати, так сделала и упомянутая в начале София Стужук. В первые месяцы большой войны единение было и в том, что блогеры не выставляли свою шикарную жизнь напоказ, потому что это было откровенно неуместным. Тогда, если помните, даже музыку не слушали в публичных местах.

"Мы вас туда не посылали" — почему снова?

Но прошло время и эти границы снова смылись. Еще одна участница встречи у Подоляка Саша Бо, например, недавно посетила Мальдивы и решила, что ее подписчикам точно стоит увидеть эффектные фото, как это было. Пляж, пальмы, море, купальник… А у кого-то в это время погибшие, раненые, кровь, турникеты, ноши, снова погибшие.

Саша Бо не стала скрывать отдых на Мальдивах во время войны

И это два мира, которые раньше могли и не знать о существовании друг друга. Но сейчас они пересеклись. Ужасающий парадокс в том, что мирная жизнь одних в тылу зависит от того, сколько на фронте протянут другие. И пока неизвестный мне комик Андрей Щегель законно сбежал за границу и не стесняется об этом рассказывать, его коллега по цеху Сергей Липко с первых дней вторжения воюет. Изредка выступит со стендапом в Киеве и снова на передок. А кейс Щегеля к тому же поднимает острый вопрос запрета выезда мужчин за границу — не раскрою секрет, если скажу, что, имея определенную сумму на руках, уехать из страны вполне реально. Незаконно, но реально. Так для чего весь этот цирк и еще одна возможность для коррупции?

Легендарный ветеран АТО, а ныне военнослужащий ВСУ Сергей Лещенко с позывным "Сайгон" дает очень сильное интервью, где говорит ужасные слова: "Я думал, что иду на войну, чтобы выиграть время для страны. А оказалось, что такие как я выигрывали время, чтобы оставшиеся могли порешать справки и откосить от армии".

Это интервью за 3 дня набрало всего 60 тысяч просмотров, и вы вряд ли увидите его во сториз хотя бы кого-то из тех, кто был на встрече в ОП. "Сайгон" признается, что уже лично слышал фразу "мы вас туда не посылали". Неужели мы не учли ошибок прошлого?

Вопрос на засыпку

Говорить о непростом будущем нашей страны не вижу смысла, для Победы нам еще предстоит очень многое сделать. Однако для того чтобы этот путь пройти, нужно взглянуть за горизонт. Вероятно, там — в соседнем пузыре, есть люди с кардинально другими взглядами на жизнь. Но они живут в этой стране на соседней улице.

Поняв это, возможно, кто-нибудь задумается о целесообразности. Целесообразность награждения эскортниц, назначение послом сексолога, выставления фото с пляжей, пока ребята на передке кладут свои жизни в окрестностях Авдеевки и Бахмута, убивая сотни оккупантов ежедневно. Некоторые даже предполагают, что вся эта громкая инста-история срежиссирована, чтобы скрыть общественный эффект в случае отвода наших войск из того же Бахмута. Решение об отводе или оставлении подразделений там принимает только военное командование. И комментировать их действия я точно не буду, потому что это… неуместно.