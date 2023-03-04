Украинские войска могут частично отойти из Бахмута: свежие карты боев в Украине

Враг усиливает обстрелы и наращивает количество атак

Украинские военные могут создавать условия для отхода из частей Бахмута — город под атакой с мая 2022 и в последние дни российским войскам ценой огромных потерь удалось продвинуться. Есть данные, подтверждающие разрушение двух мостов украинскими войсками через реку Бахмутовка на северо-востоке города и на трассе к западу от населенного пункта.

По оценкам Института изучения войны, разрушение мостов может указывать на попытку помешать российским войскам продвигаться в восточной части города и ограничить потенциальные пути для их движения на запад. Аналитики считают, что если украинское командование сочтет отход необходимым, будет проведен ограниченный отход из особо сложных участков на востоке города. Российские оккупанты тем временем продолжают атаки в Донецкой области и на линии Купянск — Сватово — Кременная.

По данным Генштаба враг наступал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях. Были отбиты более 150 атак.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На востоке Харьковской области и Луганщине враг продолжает атаки и обстрелы. Оккупанты заявляют о продвижении в районе Купянска. Согласно имеющимся данным, в районе Кременной усилилось использование врагом тяжелой техники. По данным аналитиков DeepState, бои идут в лесах Кременной, возле Макеевки и Площанки. На этом участке фронта Генштаб сообщает про безуспешные наступательные действия врага в районе Кременной и Белогоровки Луганской области, а также Спорного и Веселого на Донетчине.

Карта боев на Купянском и Лиманском направлении

Россияне продолжают атаковать в Бахмуте и окрестностях. Враг пытается окружить город. Отбиты атаки в районе Васюковки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута, Ивановского. Российские источники заявляют о прорыве обороны ВСУ в Ивановском, однако данные не подтверждены. Согласно информации DeepState, враг концентрирует силы для продвижения на Богдановку. Украинские военные продолжают сдерживать врага, бои идут на север и юг от города и в забахмутовке.

В районе Авдеевки и на Шахтерском направлении враг безуспешно атаковал саму Авдеевку и окрестности — Новокалиновое, Красногоровку, Каменку. Также под атаками врага были Северное, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа. Враг продолжает попытки прорваться с Водяного на Первомайское.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает оборону на Запорожском и Херсонском направлениях. На отдельных участках фронта пытается не только улучшить тактическое положение, но и создать условия для наступления. Оккупанты продолжают обстрелы западнее Гуляйполя в Запорожской области, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской области — под артиллерийским ударом районы более 25 населенных пунктов.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по мнению главы ГУР, решающая битва между россией и Украиной пройдет уже весной. Враг исчерпывает свой военный потенциал.