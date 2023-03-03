Озвученное количество военных потерь в Бахмуте: разница с оккупантами поражает

Секретарь СНБО еще раз подчеркнул непростую ситуацию вокруг города-крепости

Украинская армия имеет немало сложностей при обороне Бахмута на Донетчине, однако продолжает держать его оборону, несмотря на разговоры о возможном отводе войск. На это направление российские оккупанты бросают больше всего сил и техники, однако это приводит и к наличию огромного количества потерь, в том числе среди личного состава.

Детальнее об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире единого телемарафона. По его информации, российская сторона в Бахмуте теряет в семь раз больше, чем Вооруженные Силы Украины.

В частности, заявил Данилов, было доведено до сведения политическое и военное руководство государства во время заседания Ставки президента 2 марта.

"Да, там [в Бахмуте] сложно и трудно, но имейте в виду, что наши ребята каждый день их [врагов] сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем, — подчеркнул политик. — И вот этот, скажем так, подсчет — 1 к 7 в нашу пользу".

Следует подчеркнуть, что Бахмут является территорией военных столкновений не только на поле реального, но и информационного боя. В ВСУ предупредили, что российская пропаганда уже начала новую кампанию по распространению фейков и назвали самые популярные из них.

"Телеграф" также писал, почему Бахмут в конце концов может превратиться в ловушку для оккупантов.