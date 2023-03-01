ВСУ могут отступить из Бахмута: у Зеленского объяснили, когда и почему

Военное руководство работает над несколькими вариантами дальнейшего развития событий на Бахмутском направлении

Город-крепость Бахмут, держащий серьезную оборону против россиян уже несколько месяцев, остается одним из наиболее горячих направлений фронта. Несмотря на то, что военные продолжают сражаться даже в очень сложных условиях, вариант с их тактическим отступлением все равно остается. По словам советника президента Александра Роднянского, руководство ВСУ сейчас взвешивает все имеющиеся варианты развития событий на фронте.

Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, комментируя ситуацию с боями на Донбассе. Роднянский подчеркивает, что россия бросила на Бахмутское направление огромное количество ресурсов. В частности, речь и о ЧВК "Вагнер", часть наемников из которой "хорошо обучены и весьма опытны".

"Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты, — подчеркнул советник. — Пока они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят — потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так".

При этом он добавил, что решение о вероятном выводе подразделений ВСУ из Бахмута пока не принято, оборона города продолжается. Также Александр Роднянский отметил, что даже если украинским защитникам придется оставить позиции, сразу резко россиянам продвинуться не удастся — районы вблизи города серьезно укреплены.

"Не сомневайтесь, наши контрнаступления скоро будут", — напоследок отметил советник Зеленского, говоря о ближайших планах ВСУ.

ВАЖНО! Отметим, что военное дело не тема, в которой Александр Роднянский считается экспертом. Он является советником главы государства с 2020 года. Имеет статус Уполномоченного Президента Украины по восстановлению и реконструкции Украины. Однако его основной профиль – экономические вопросы, он доцент кафедры экономики Кембриджского университета. В 2019-м был советником по экономическим вопросам в Кабмине.

По всей вероятности, такому развитию событий будет способствовать поступление западного вооружения, в том числе тяжелого. При этом российские пропагандисты уже заявили, что под Бахмутом были замечены первые танки Leopard 2. Официального подтверждения от украинского военного руководства не поступало, но если это окажется правдой, значит, наши ребята в этом направлении будут иметь возможность дышать немного свободнее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто вообще стоит за принятием решений о продолжении обороны Бахмута. Ситуацию прояснил нардеп Роман Костенко, один из немногих народных избранников, кто пошел воевать во время полномасштабной войны.