Бронемашины уже защищают Бахмутское направление от российского оккупанта

Мощные танки Leopard 2, которые Украине активно передают страны-союзники, уже отмечены в "горячих" точках фронта. Первые боевые машины оккупанты зафиксировали в районе Бахмута (Донецкая область).

Как пишут росСМИ, такую информацию в эфире телеканала "россия" озвучил советник главы так называемой "Донецкой народной республики" ян гагин, подчеркнув, что замеченные бронемашины Leopard являются такой же целью для российских военнослужащих, как любая другая боевая техника Вооруженных сил Украины.

"Сенсации делать из этого не стоит. Учитывая то бездорожье, которое сейчас, оно усложнит движение таких тяжелых машин, как Leopard", — заявил приспешник дениса пушилина.

Напомним, что на годовщину полномасштабного российского вторжения, 24 февраля, Польша передала Украине первые танки Leopard 2, готовые к боям с оккупационным нашествием. Боевые машины на территории нашего государства встречал украинский премьер Денис Шмигаль и министр обороны Украины Алексей Резников, уместно пошутивший, спросив дорогу на москву, осматривая новенькую технику для ВСУ.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что согласно прогнозам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Украина сможет сформировать два батальона из танков Leopard 2, переданных Берлином. Однако не стоит забывать, что эти мощные бронемашины нам передает не только ФРГ, но и другие союзники. Поэтому танков в ВСУ будет гораздо больше.