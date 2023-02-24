Танки "Леопард 2" уже в Украине: союзники сделали заявление

Информация о количестве прибывших боевых машин пока не разглашается

Мощные боевые машины Leopard 2, которые Польша пообещала передать Киеву, уже прибыли в Украину.

Об этом в пятницу, 24 февраля, на открытии Совета национальной безопасности страны сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, — пишут здешние СМИ.

Напомним, что днем ранее один из чиновников польского правительства сообщил агентству Bloomberg о том, что его страна готова отправить в Украину первую партию из 14 обещанных танков Leopard 2. Однако пока неизвестно, сколько боевых машин уже прибыли в нашу страну.

Также отмечается, что прибытие старшей модели "Леопардов" стало возможным после интенсивной лоббистской кампании из Варшавы, завершившейся согласованием Германией поставок самых современных танков. Кроме того, соответствующее решение ФРГ разблокировало и аналогичные обязательства Соединенных Штатов Америки и других европейских союзников передать Украине запасы бронетехники.

Ранее Телеграф сообщал, как Польша сообщила о том, что у нее возникли определенные проблемы с передачей Leopard 2 Киеву. Речь шла о необходимых запчастях к этому типу вооружения, в частности их поставке как непосредственно в ФРГ, так и в другие страны-союзницы Украины.