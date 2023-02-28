"Не помню такого": нардеп, воюющий в ВСУ, разочаровал любителей "зрады"

Бахмут продолжает быть несгибаемой крепостью украинского Донбасса

Бахмут Донецкой области является уже легендой полномасштабной войны с россией, ведь враг делает все, чтобы захватить этот город. Однако ВСУ продолжают оборону, и о вероятном отступлении речь не идет. Народный депутат Роман Костенко, тоже ныне несший службу в армии, говорит, что решение остаться в Бахмуте принадлежало исключительно военному, а не политическому руководству государства.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина". По словам политика, защита Бахмута является военной потребностью, ведь обеспечивает защиту других городов Донецкой области. Также он напоминает, что за время полномасштабной агрессии рф было немало моментов, которые казались для ВСУ безысходными, но наши военные получали возможность вернуть ситуацию в свою пользу.

"Мы понимаем, что от Бахмута зависят и другие находящиеся за ним населенные пункты — Часов Яр, Краматорск, Славянск. И мы понимаем, что сдача Бахмута перенесет ближе эти боевые действия и все равно драться придется, — говорит Роман Костенко. — Не будет такого, что отдали Бахмут и все, на этом война закончилась, будем отдыхать. Нет, бои будут продолжены".

Карта боев за Бахмут на 28.02.2023

Нардеп убежден, что решение о продолжении обороны Бахмута было принято военным руководством, и все командиры ВСУ это понимают. Это не отменяет того, что некоторые предпочитают отступить на более выгодные позиции. Однако есть и другие воины, которые поддерживают такую ситуацию, мол, это поможет нанести врагу максимальные потери, а позже — продвинуться вглубь фронта.

"Если честно, я вообще не помню, чтобы у нас принимали политические решения на войне, которые бы касались поля боя. Это военная потребность, и мы понимаем, что, во-первых, Бахмут — наша территория, во-вторых, Бахмут еще не окружен, — подчеркивает Костенко. — А если мы будем каждый город только при угрозе окружения сдавать — мы так многое можем отдать. Мы должны бороться до конца и выжимать все, что можем".

Напомним, что ранее этот вопрос также комментировал и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что оборона Бахмута остается очень важной с военной точки зрения, ведь город фактически стал крепостью и защитой многих других населенных пунктов.

"Телеграф" также рассказывал, что о нынешних боях за Бахмут думают сами украинские защитники. Наш корреспондент Ян Доброносов побывал на позициях у легендарного города и пообщался с представителями одного из подразделений ВСУ. В разговоре поговорили о страхах, ранениях и, конечно же, огромной вере в победу Украины.