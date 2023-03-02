Оккупанты давят на Бахмут и укрепляют границу с Белгородщиной: актуальные карты боев

Оккупанты пытаются наступать на линии Купянск — Сватово — Кременная

Российские войска продолжают свою террористическую деятельность в Украине, в частности, обстреливая мирные города — как Запорожье в ночь с 1 на 2 марта. Также продолжаются серьезные бои на основных направлениях фронта, в частности , под Бахмутом, а также в районе Кременной и Сватового. Отдельно враг активизировался на госгранице с Белгородской областью рф — пытается укрепить существующие позиции и заменять отдельные участки.

Детальнее об актуальной ситуации на фронте сообщает в свежей сводке Институт изучения войны (ISW). Аналитики подчеркивают, что продолжаются и боевые действия на юге Украины, в частности, враг пытается держать оборону.

Довольно беспокойна ситуация и под Донецком, особенно в направлении Авдеевки. В целом восточные области остаются одним из самых горячих участков фронта.

Карта боев в Украине 2.03.2023

Восток Украины

Активность боев на Донбассе не умаляет общие панические настроения среди российской армии. Именно поэтому на государственной границе с Белгородской областью рф оккупанты начали более серьезно укреплять свои позиции. Это подтверждается и свежей сводкой Генштаба ВСУ, где указано, что противник устанавливает новое инженерное оборудование, а также строит противотанковые заграждения. В частности, речь об установлении мин вблизи населенных пунктов Новостроевка Вторая и Горьковское (территория россии). Оба находятся почти в полусотне километров от Харькова. Очевидно, что с наступлением на этом участке фронта у россиян покончено, теперь начинается только оборона.

Карта боев на востоке Украины 2.03.2023

Тем временем в Луганской и Донецкой областях продолжаются серьезные бои. Враг пытается наступать на участке Купянск – Сватово – Кременная. ВСУ удалось остановить попытки атак в районе Макеевки, Невского, Червонопоповки, а также Белогоровки, Федоровки и Шипиловки. Россияне же утверждают, что отдельные столкновения произошли под Новоселовском и Тимковкой, а также зафиксированы бои в районе Кременского леса.

В то же время ВСУ смогли нанести очередной удар по одному из важных составов боеприпасов противника — в Кадиевке на Луганщине. В ответ армия рф усилила применение дронов-камикадзе в этой области.

Трудно и на Донеччине — россияне продолжают давить на Бахмут, совершая наземные атаки. Наиболее серьезные бои за предыдущие сутки были зафиксированы под Орехово-Василовкой, Дубово-Василовкой, Богдановкой, Ивановским, Часовым Яром, Хромовым и Белой горой. Не исключено, что "вагнеровцам" удалось частично продвинуться на южных подступах к самому Бахмуту, хотя ВСУ и отбивают большинство атак. Также россияне сообщали, что ВСУ могут покинуть Часов Яр, однако у этой информации нет официального подтверждения от украинской стороны.

Карта боев в Донецкой области 2.03.2022

Неспокойно и в пригороде Донецка. В частности, оккупанты атакуют в районе Авдеевки и Каменки. Фиксировались боевые столкновения и у Первомайского, Невельского, Водяного, Победы и Марьинки, но все попытки россиян продвинуться потерпели неудачу. Кроме этого, российские пропагандисты утверждают, что отдельные подразделения армии рф начали более активно продвигаться на отрезке Опытное — Спартак, чтобы прорвать украинскую оборону. Подтверждения нет.

Юг Украины

Южное направление фронта для русских войск отмечается ведением обороны. По данным Сил обороны Юга, оккупанты пытаются формировать второй ряд оборонных рубежей на временно оккупированной территории Херсонской области. По всей вероятности, враг готовится к возможному отводу войск дальше на восток, однако будет пытаться задержать продвижение ВСУ. Также сообщается о появлении новых окопов и заградительных бетонных сооружений в Запорожской области.

Карта боев в Херсонской области 2.03.2022

ВСУ продолжают точечно уничтожать российские склады, технику и бить по скоплению сил врага. Для этого чаще всего применяются специальные беспилотники, хотя противник и регулярно отчитывается об уничтожении этих "птичек" на подлете к определенным целям. Отдельно "бавовна" звучит и на территории оккупированного Крыма, при этом россияне чаще всего пытаются держать режим тишины относительно подобных атак. Враг же ведет регулярный обстрел мирных городов и сел как в Херсонской и Запорожской областях, так и на Днепропетровщине и Николаевщине.

Карта боев в Запорожской области 2.03.2022

Добавим, что нередко взрывы происходят и на военных объектах в самой россии, как это было с аэродромом стратегической авиации в Ейске. И хотя россияне утверждали, что атаки не было, а звуки связаны с учениями бойцов, журналистам удалось выяснить совершенно противоположное. В частности, спутниковые фотографии показывают следы серьезного пожара на местах предварительной дислокации российских самолетов.