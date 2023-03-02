Штурм Бахмута: россия начала информатаку, Маляр назвала три вида фейков

Пропагандисты пытаются посеять панику среди украинцев и делают ложные заявления об обороне Бахмута

Российская пропаганда активизировалась на фоне штурма Бахмута. Они пытаются убедить общество в том, что город не имеет никакого стратегического значения, а его оборона — исключительно политическое решение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, россияне пытаются запустить несколько ложных нарративов, чтобы посеять панику среди украинцев и снизить боевой дух ВСУ.

Враг пытается дискредитировать украинское военное командование восточного направления. В сеть стали чаще выкладывать фейковые документы якобы из штаба на востоке Украины. Также российские пропагандисты пытаются внушить, что их армия "сильнее" украинской, и им известны все планы по Бахмуту как со стороны украинского командования, так и российского.

Еще одним из ложных заявлений является убеждение в том, что будто бы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение.

"Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", — подчеркнула Анна Маляр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему Бахмут может стать ловушкой для россиян. Город находится в низменности, а вокруг расположены высоты, на которых уже обустроены дополнительные позиции ВСУ.