Почему Бахмут может стать ловушкой для россии: эксперт указал на важную деталь

Валерий Рябых оценил "Телеграфу" риск захвата города и возможного отступления ВСУ

Несмотря на тяжелую ситуацию на Бахмутском направлении из-за наступления россии, украинские военные продолжают держать оборону. Впрочем, даже при захвате города оккупантами, чрезвычайного стратегического преимущества для рф это не будет иметь и не повлияет кардинально на дальнейший ход войны. Более того, оккупанты могут попасть в Бахмуте в ловушку.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Напомним, ранее советник президента Александр Роднянский предполагал, что Вооруженные силы Украины могут отступить из Бахмута.

"Если посмотреть на заявления наших военных и на географическое положение в регионе, следует сказать, что сам Бахмут не имеет какого-либо стратегического значения в том плане, что его взятие оккупантами сможет оказать решающую победу для создания там плацдарма для дальнейшего наступления россии. По большому счету, Бахмут достаточно неудобен для удержания украинскими войсками, а еще больше будет неудобен для удержания оккупантами", — говорит Рябых.

Эксперт объяснил, если взглянуть на географическое положение, сам город находится в низменности, а его окружают превалирующие высоты, "и насколько можно судить по тем заявлениям командиров и высокого, и низшего уровней, в случае, если будет отход украинских войск, ВСУ будут отходить заблаговременно на подготовленные позиции".

"С тактической точки зрения, это обеспечат лучшие условия для ведения оборонных действий Вооруженными силами Украины", — отмечает он.

Валерий Рябых также подчеркнул, что украинские силы уже давно готовы "к разным военным действиям и принятию военных решений (именно военного характера, не политического), что касается удержания или не удержания Бахмута".

"Но вчера заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что туда ВСУ перебросили подкрепление", — отмечает эксперт, подчеркивая, что битва за Бахмут еще не завершена.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский признавал, что самыми сложными и горячими точками на сегодняшний день остаются Бахмутское и Угледарское направления. Но украинские воины продолжают избивать окупантов и наносить им максимальные потери.

Напомним, "Телеграф" также писал о том, что в ВСУ рассказывали, при каком условии украинские военные покинут Бахмут. Однако пока об отступлении наших защитников речь не идет.