"По ходу фотки с Мальдив теперь легализованы в качестве мотивации": в сети засмеяли собрание инстаблогеров в Офисе президента (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы возмущаются из-за людей, якобы мотивирующих их кадрами из дорогих курортов и брендированными вещами
Украинские блогеры-миллионники, среди которых были Саша Бо, Таня Парфильева, Ксюша Манекен, Евгений Таллер, организатор "голодной туси блогеров" Александр Залиско, Никита Добрынин, недавно встретились с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком. Все собрались для того, чтобы обсудить вопросы информационной войны и мотивацию украинцев. Дело вроде бы полезное, но все же появились определенные нюансы.
"Как не выгореть, не впасть в депрессию и что делать, чтобы поддерживать боевой дух. Это было очень мотивирующее", – поделилась после собрания Саша Бо. Стоит отметить, что большинство блогеров считают себя лидерами мнений, поэтому к ним должны прислушаться очень много пользователей социальных сетей, которые уже привыкли жить в условиях военного положения. При этом украинцы возмутились данным заседанием.
Оказывается, не всем нравится созерцать "мотивирующие" посты украинских инфлюэнсеров с фото, сделанные во время отдыха на дорогих курортах, рекламой брендированных вещей, драгоценностей, которые не могут позволить себе большое количество граждан во время войны. Например, некоторые пользователи вспомнили о недавнем отдыхе Саши Бо на Мальдивах.
"Офис президента собрал инстаблогеров, чтобы обсудить "мотивацию населения" во время войны… Ну все, по ходу клубнички, фотки из Мальдив и другие атрибуты лухари официально легализованы в качестве мотивации", — шутят в сети.
Отметим, что некоторые блогеры не публикуют на своих подтвержденных страницах информацию о войне на своей родине, иногда обходится всего лишь отдельными постами в сторис Инстаграма. Пользы с обсуждения с Подоляком информационной войны не принесло.
Особенно бросается в глаза то, что с некоторыми блогерами, которые до сих пор не перешли на государственный украинский язык, сам Михаил Подоляк разговаривал на русском. Возмутительных комментариев очень много.
- Каково окончание войны, когда официальные представители правительства говорят на языке оккупанта в публичном пространстве?
- Почему он говорил по-русски?
- Советник говорит на русском ???????
- Надо было еще устроить там "голодную тусу" почти все собрались с предыдущей
- Господи, это был испанский стыд вся эта блогерская "голодная" туса в администрации президента. Ужас. Я боюсь, чтобы этот позор не пошел на российские пропагандистские каналы и в западную прессу. Простите, но что можно с этими дегенератами обсуждать?
Стоит добавить, что некоторые из вышеупомянутых блогеров ранее попали в скандал из-за печально известной "голодной тусы" во Львове. После того как топовые украинские лидеры мнений, такие как Саша Бо и Александр Залиско, "забыли" о Дне памяти жертв Голодоморов, с ними начали разрывать контракты крупные компании и бренды, от чего, что логично, те начали терять деньги.