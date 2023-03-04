"По ходу фотки с Мальдив теперь легализованы в качестве мотивации": в сети засмеяли собрание инстаблогеров в Офисе президента (фото)

Украинцы возмущаются из-за людей, якобы мотивирующих их кадрами из дорогих курортов и брендированными вещами

Украинские блогеры-миллионники, среди которых были Саша Бо, Таня Парфильева, Ксюша Манекен, Евгений Таллер, организатор "голодной туси блогеров" Александр Залиско, Никита Добрынин, недавно встретились с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком. Все собрались для того, чтобы обсудить вопросы информационной войны и мотивацию украинцев. Дело вроде бы полезное, но все же появились определенные нюансы.

"Как не выгореть, не впасть в депрессию и что делать, чтобы поддерживать боевой дух. Это было очень мотивирующее", – поделилась после собрания Саша Бо. Стоит отметить, что большинство блогеров считают себя лидерами мнений, поэтому к ним должны прислушаться очень много пользователей социальных сетей, которые уже привыкли жить в условиях военного положения. При этом украинцы возмутились данным заседанием.

Оказывается, не всем нравится созерцать "мотивирующие" посты украинских инфлюэнсеров с фото, сделанные во время отдыха на дорогих курортах, рекламой брендированных вещей, драгоценностей, которые не могут позволить себе большое количество граждан во время войны. Например, некоторые пользователи вспомнили о недавнем отдыхе Саши Бо на Мальдивах.

"Офис президента собрал инстаблогеров, чтобы обсудить "мотивацию населения" во время войны… Ну все, по ходу клубнички, фотки из Мальдив и другие атрибуты лухари официально легализованы в качестве мотивации", — шутят в сети.

Отметим, что некоторые блогеры не публикуют на своих подтвержденных страницах информацию о войне на своей родине, иногда обходится всего лишь отдельными постами в сторис Инстаграма. Пользы с обсуждения с Подоляком информационной войны не принесло.

Саша Бо отдыхала на Мальдивах с семьей

Блогерша в винтажной шубе

Таня Парфильева мотивирует подписчиков

В прошлом году девушка отдыхала в Вене

Особенно бросается в глаза то, что с некоторыми блогерами, которые до сих пор не перешли на государственный украинский язык, сам Михаил Подоляк разговаривал на русском. Возмутительных комментариев очень много.

Каково окончание войны, когда официальные представители правительства говорят на языке оккупанта в публичном пространстве?

Почему он говорил по-русски?

Советник говорит на русском ???????

Надо было еще устроить там "голодную тусу" почти все собрались с предыдущей

Господи, это был испанский стыд вся эта блогерская "голодная" туса в администрации президента. Ужас. Я боюсь, чтобы этот позор не пошел на российские пропагандистские каналы и в западную прессу. Простите, но что можно с этими дегенератами обсуждать?

Стоит добавить, что некоторые из вышеупомянутых блогеров ранее попали в скандал из-за печально известной "голодной тусы" во Львове. После того как топовые украинские лидеры мнений, такие как Саша Бо и Александр Залиско, "забыли" о Дне памяти жертв Голодоморов, с ними начали разрывать контракты крупные компании и бренды, от чего, что логично, те начали терять деньги.